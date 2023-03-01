 

После Второй мировой США якобы не побеждали в конфликтах — Байдену пора прояснить, чего он хочет добиться на Украине

01.03.2023, 7:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Все конфликты, в которых США принимали участие после Второй мировой войны, закончились либо тупиком, либо поражением, пишет обозреватель Кэл Томас в статье для The Washington Times. В этой связи не ясно, какие цели преследует Вашингтон, поддерживая Украину в конфликте с Россией, особенно на фоне серьёзных финансовых проблем американского государства.


AP

Спустя год после начала украинского кризиса время задать трудные вопросы, пишет обозреватель Кэл Томас в своей статье для The Washington Times. По мнению Томаса, главным вопрос состоит в том, какова цель США в украинском конфликте.

Автор отмечает, что с момента победы во Второй мировой войне США были вовлечены в целый ряд конфликтов — и все они закончились либо поражением, либо тупиком. Первым таким конфликтом стала Корейская война, закончившаяся патовой ситуацией и унёсшая жизни 33 тыс. американских солдат.

Во Вьетнаме США и вовсе проиграли, потеряв 58 220 убитыми. Военная операция американской армии в Ираке поначалу казалась успешной, однако установленное по её результатам новое иракское правительство по-прежнему нестабильно. Что же касается Афганистана, то эта операция завершилась тем, что к власти в стране вновь пришёл «Талибан»*.

Теперь же США оказывают помощь Украине, не отправляя на украинскую территорию свои войска, пишет Томас. Вашингтон принял на себя основное финансовое бремя этого конфликта, в то время американский госдолг уже перевалил за $31 трлн.

При этом США не имеют полного контроля над поставляемой Украине помощью: в связи с этим она может быть использована не по назначению, учитывая украинскую коррупционную историю, считает Томас. В этой связи Томас задаётся вопросом, какие цели Вашингтон преследует на Украине, и высказывает мнение, что Джо Байден должен чётко их сформулировать.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.11.21 / Мнение: Простой факт о Фиделе Кастро

20.10.20 / Ким Кардашьян арендовала остров для вечеринки в честь своего 40-летия

08.08.22 / Мнение: МИД КНР о ситуации с Тайванем.

06.12.22 / ЕС пытается удержать Западные Балканы в своей орбите

04.02.23 / Сенатор Цеков: люди с русофобской позицией не должны занимать должности в госсистеме

26.10.20 / «Страну они не получат» – Трамп высказался о других кандидатах

30.08.22 / Запуск лунной миссии «Артемида-1» отложен из-за технических проблем

03.08.22 / Скандалы: Готовился заранее

10.12.21 / Мнение: Технический момент

12.09.22 / “Свидетельство о расторжении брака”: Объявлено о разводе усохшей Высоцкой и больного Кончаловского

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика