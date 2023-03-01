 

С 1 марта меняется жилищное законодательство: за что россиян могут лишить недвижимости

01.03.2023, 5:55, Разное
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Многие граждане наивно полагают, что могут делать все, что угодно со своей квартирой или домом, если они заплатили деньги и приобрели недвижимость. Однако российского законодательство говорит совсем о другом. Владелец жилья обладает не только правами, но и обязанностями, за нарушение которых можно остаться без крыши над головой.

Жилищное законодательство в России меняется с 1 марта 2023 года. В соответствующих документа предусмотрены нормы, ужесточающие ответственность собственников за ненадлежащие отношение к своей недвижимости.

За какие нарушения можно лишиться дома или квартиры, объяснил адвокатВладимир Постанюк. В интервью Пятому каналу он привел конкретные примеры, при которых закон окажется суровым по отношению к владельцу жилья. Впрочем, не допускать нарушений не так уж и сложно.

Итак, по словам юриста, остаться без квартиры в жилом доме может гражданин, который, например, решил разводить кошек. Разумеется, общедомовая вентиляция не предусматривает возможности ионизации воздуха и борьбы с запахом продуктов жизнедеятельности животных.

Если раньше недобросовестного жильца могли лишь оштрафовать, то с 1 марта 2023 года его можно лишить недвижимости. Для этого соседи должны обратиться в управляющую компанию, которая выдаст предписание об исправлении проблем. Если вопрос не будет закрыт, то можно обращаться в суд.

Кроме того, закон позволяет лишать частного дома граждан, которые не ухаживают за своими участками. Например, год не косят траву или не чинят развалившийся забор. Если недвижимость по итогу выставят на торги, то собственник может рассчитывать на компенсацию.


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