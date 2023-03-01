Fox News – «случайности быть не может» — китайский вирусолог обвинила власти КНР в намеренном распространении ковида по планете

Китайский вирусолог Янь Лимэн сказала в эфире телеканала Fox News, что пандемия коронавируса стала следствием намеренно организованной китайскими властями утечки вируса из уханьской биолаборатории. По её словам, патоген не мог случайно выйти наружу из столь строго охраняемого учреждения. Это значит, что правительство КНР сознательно позволило ковиду разойтись по миру и убить миллионы людей, убеждена гостья ведущего Такера Карлсона.



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Как мы уже говорили, Янь Лимэн была одной из первых, кто заявил в США правду ценой больших лишений для себя. Она была там. И сейчас она с нами в эфире. Доктор, спасибо большое, что пришли. Три года назад вы заявили, что считаете этот вирус намеренно распространённым китайским правительством. Вы когда-то работали на правительство. Сегодня в газете The Wall Street Journal мы прочитали, что это произошло случайно. Вы думаете, что эта утечка была случайной или намеренной?

ЯНЬ ЛИМЭН, китайский вирусолог: Привет, Такер! Спасибо, что снова пригласили меня. Во-первых, я хотела бы выразить признательность вам и телеканалу Fox News за все ваши усилия по поиску правды о происхождении ковида. Без вашей помощи этого эпохального достижения не было бы. И разумеется, это не было случайностью. Возможно, людям, не имеющим трёх- или четырёхлетнего опыта работы в биолаборатории над коронавирусом, легко было бы поверить в случайную утечку из лаборатории. Однако я сама учёный, который работает в исследовательской лаборатории с коронавирусом. И я могу сказать, основываясь на письменном протоколе и ещё одной системе слежения, что в такой лаборатории не могла произойти случайная утечка, которая вызвала бы вспышку в Ухани, а также пандемию. Определённо, сегодня мы сделали только первый шаг: выяснили, что утечка произошла в китайской лаборатории. Нам необходимо и дальше искать информацию о происхождении вируса, нам нужно продолжать.

Как мы знаем, в первые дни пандемии китайское правительство разрешило своим гражданам, инфицированным ковидом, путешествовать по Западной Европе большими группами. Это было сделано намеренно. Считаете ли вы, что они сделали всё это: придумали вирус, выпустили его в мир — ради разрушения западной экономики и c целью возвысить своё собственное положение в мире?

ЯНЬ ЛИМЭН: Я хочу подчеркнуть одну вещь. Она основана на доказательствах и информации от имеющегося у меня источника: вирус был намеренно выпущен из этой строго охраняемой лаборатории и распространён по сообществу. Однако я не думаю, что уханьская вспышка была организована намеренно. Я бы предположила, что китайское правительство и военные специалисты недооценили заразность вируса. Вот почему в конечном счёте он вышел из-под контроля и стал причиной локальной вспышки. При этом мы должны знать, что китайские власти намеренно позволили вирусу разойтись по миру, чтобы позже убить миллионы людей по всему земному шару.

Нам остаётся только надеяться и молиться, что в ближайшие недели у вас возьмёт интервью множество других журналистов в этой стране. Теперь, когда это подтвердилось — мы с вами были тому свидетелями, — у вас есть невероятная история, и я очень надеюсь, что вас больше не будут игнорировать. Спасибо, что снова пришли к нам на эфир. Янь Лимэн, большое спасибо.

Дата выхода в эфир 27 февраля 2023 года.