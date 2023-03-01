Неотъемлемая часть женского гардероба: трендовые клатчи 2023 года

Клатчи — эффектное дополнение к любому наряду, неотъемлемая часть женского гардероба. Эти миниатюрные сумочки добавляют к любому образу нотку изящества и элегантности. Разбираем новинки данных аксессуаров на весну-2023.

Кожаные

Кожаный клатч в минималистичном стиле — универсальный аксессуар, который подходит к любому образу (и повседневному, и офисно-деловому). Вы можете подобрать сумочку любого нейтрального оттенка. Бежевый является универсальным, сочетается с одеждой любого цвета. Если у вас черный клатч, тогда рекомендуется включить в наряд еще что-то черное (например, обувь).

В виде кошелька

Если вы собираетесь на свидание или на торжественное мероприятие, то вам подойдет клатч в виде кошелька. Такой аксессуар отличается небольшими размерами и обилием форм и моделей. Стенки могут быть как плотными, так и мягкими и эластичными.

Если подбираете аксессуар под праздничный наряд, тогда рассмотрите вариант клатча с декором в виде страз и бусин.

В стиле бохо

Характерные особенности таких клатчей — это бахрома, кисточки из веревок, этнический орнамент. Эти сумочки делают любой образ более элегантным и женственным. Они идеально сочетаются с платьями.

Их также можно носить с любой одеждой в стиле бохо, например с пончо и легинсами, с длинными юбками и блузами с рюшами и т. д.

С принтами

Если вы хотите сделать свой образ более ярким, самобытным, запоминающимся, обратите внимание на клатчи с принтами. Это могут быть абстрактные узоры, геометрические принты, растительные мотивы. Также можно рассмотреть сумочку с принтом под змею или под крокодила. Такой аксессуар сделает ваш образ более дорогим и гламурным.

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Убедитесь в том, что сумка с анималистичным принтом действительно качественная и изготовлена из добротного материала (из кожи или качественной экокожи). Такое изделие не удешевит ваш образ.

С ремешком

Если вам больше импонирует удобство и практичность, обратите внимание на клатч с ремешком. Ремень достаточно длинный, поэтому вы сможете носить сумку через плечо, таким образом освободив руки. Клатчи с ремешком лучше всего смотрятся в контексте повседневных образов. Их можно сочетать с джинсами и футболками, со спортивными костюмами и т. д.

Обратите внимание на клатчи с ремешком в виде цепочки, состоящей из звеньев золотистого или серебристого оттенка. Такие металлические детали в контексте сумок сейчас весьма актуальны.

Благодаря им ремешок выполняет не только практичную функцию, но также и одновременно становится украшением.