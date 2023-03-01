 

“Прежде чем подписывать”: стало известно об уловках кредитных договоров

01.03.2023, 1:45, Разное
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В круглую сумму может вылиться желание поскорее подписать кредитный договор и не вчитываться во все сноски и строки, набранные самым мелким шрифтом. Ведь именно там могут прятаться данные о скрытых сборах или комиссиях, утверждает
ведущий специалист Тинькофф банка Владислав Скобин.

Выгодные условия, которые изначально предлагаются потенциальному заемщику, могут, согласно таким уловкам, измениться. Низкая процентная ставка начнет стремительно расти, что приведет к незапланированному увеличению расходов.

“Важно прочитать мелкий шрифт и понять все условия соглашения о рефинансировании, прежде чем подписывать пунктирную линию”, – предостерег читателей сотрудник банка в беседе с корреспондентами портала RT.

Вот почему обязательно нужно быть в курсе всех нюансов подписываемого договора. Уделите чтению кредитного договора столько времени, сколько нужно, не торопитесь. Подписывайте его лишь тогда, когда будете целиком и полностью уверены в том, что все описанные условия и детали вам понятны и приемлемы для вас. В таком случае вы будете с радостью использовать ту вещь, на покупку которой и решились взять банковский займ.


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