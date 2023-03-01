N-TV – Столтенберг пообещал Украине членство в НАТО — «в долгосрочной перспективе»

Союзники по НАТО согласны с тем, что Украина станет членом альянса, пишет немецкий телеканал N-TV. Однако произойти это должно «в долгосрочной перспективе», заявил Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Санной Марин. После завершения конфликта с Россией НАТО должно сделать так, чтобы история не повторилась, подчеркнул генеральный секретарь альянса.



АР

Украина станет членом военного альянса — «в долгосрочной перспективе», пообещал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «Союзники по НАТО согласны с тем, что Украина станет членом альянса», — как пишет немецкий телеканал N-TV, заявил Столтенберг в Хельсинки. Однако речь идёт о «долгосрочной перспективе», добавил он.

На данный момент самое главное — поддержать Украину в конфликте с Россией, отметил генеральный секретарь НАТО на совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Санной Марин. Но когда боевые действия закончатся, «мы должны сделать так, чтобы история не повторилась», подчеркнул Столтенберг.

Президент РФ Владимир Путин не должен продолжать нападать на соседнюю страну, заявил генеральный секретарь трансатлантического альянса. «Он хочет контролировать Украину, и он планирует не мир, а больше войны», — убеждён Столтенберг. Вступление Украины в НАТО пересечёт красную черту с точки зрения Кремля: одна из причин, которую РФ приводит в качестве объяснения своей спецоперации на Украине, заключается в том, что именно этого не должно произойти, напоминает немецкий телеканал.

В годовщину начала военных действий в пятницу НАТО заверило Украину в дальнейшей поддержке в борьбе с российской армией. Военный альянс подчеркнул, что он «полон решимости» продолжать поддерживать Украину. Российская армия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года по приказу главы Кремля Владимира Путина, напоминает N-TV.

На саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году альянс уже рассматривал перспективу вступления Украины и Грузии. «НАТО приветствует евроатлантические стремления Украины и Грузии вступить в НАТО. Сегодня мы договорились, что эти страны станут членами НАТО», — отмечалось в итоговой декларации Бухарестского саммита НАТО почти 15 лет назад.