Пекин ищет новых партнёров — Bloomberg утверждает, что космическое партнёрство России и Китая начало пробуксовывать

На фоне украинского конфликта намечавшееся тесное сотрудничество Пекина и Москвы в исследовании Луны начало буксовать, считает Bloomberg. При этом, по мнению издания, Китай всё же не собирается отказываться от соперничества с США в космосе и пытается расширить список своих потенциальных союзников.



AP

Государственные СМИ Китая часто рекламируют крупные достижения и грандиозные амбиции страны в космосе, в том числе её планируемый исследовательский аванпост на Луне. Но при этом они обычно не упоминают Россию, которая является «ближайшим партнёром» КНР в этом направлении, пишет Bloomberg.

Когда в 2021 году Пекин и Москва объявили о планах совместного лунного проекта, это выглядело как мощный альянс, сочетающий технологическое мастерство Китая с огромным опытом РФ в космосе. Однако ещё до украинского конфликта появились сомнения относительно того, что северный сосед сможет предложить Поднебесной, считает издание.

«Россия по-прежнему является одним из крупнейших игроков в космосе. Но если вы взглянете на траекторию её программы, то увидите, что она действительно сокращается с точки зрения бюджета, персонала и возможностей», — сказала Bloomberg эксперт Технологического института Джорджии Мариэль Боровиц.

С начала спецоперации Пекин «занижает значение» разговоров о космическом союзе с Москвой, несмотря на заверения дипломатов о прочности связей между странами. В частности, на сентябрьском Международном конгрессе астронавтики в Париже представители Поднебесной не говорили о РФ при обсуждении лунного проекта, считает издание.

В интервью Bloomberg Боровиц подтвердила эту тенденцию, которая также наблюдается в китайских СМИ. По её мнению, КНР «преуменьшает значение роли, которую играет Россия» в их двустороннем космическом сотрудничестве.

Возможный визит главы «Роскосмоса» Юрия Борисова в Китай вряд ли изменит эту ситуацию. Ранее чиновник сообщил, что у стран есть новое космическое соглашение — заявление, которое китайские власти не подтвердили. В то же время Пекин показал, что может достичь многих своих целей, включая создание орбитальной космической станции, самостоятельно, обращает внимание издание.

В своей космической программе Китай «в основном догнал Россию, если не превзошёл её», уверен профессор Восточно-китайского университета политических наук и права в Шанхае Хэ Цисон. «Для сотрудничества, включая совместную лунную исследовательскую станцию, символизм важнее практической ценности», — предположил он.

По мнению Bloomberg, «отсутствие мощного союзника» в космической отрасли особенно заметно в противостоянии Пекина с «господством» Вашингтона. В гонке по возвращению людей на Луну NASA получило фору в ноябре, запустив на её орбиту капсулу без экипажа. Это была первая миссия в рамках амбициозной программы США по высадке астронавтов на поверхность естественного спутника Земли уже к 2025 году.

Китай анонсировал собственную лунную миссию, но не раскрыл график, которому он собирается следовать. Страна также пытается «наверстать упущенное» в развёртывании спутников на земной орбите.

Впрочем, пока КНР стремится использовать свою космическую программу в качестве инструмента «мягкой силы» для конкуренции с США». Вот почему для участия в проекте Международной научной лунной станции, которую планируют создать Пекин и Москва, приглашались другие страны.

Тем не менее к российско-китайской инициативе не присоединилось ни одно другое государство. В то же время продвигаемое американцами Соглашение Артемиды, которое регулирует сотрудничество в космосе, в том числе на Луне, подписали почти два десятка стран, подчёркивает Bloomberg.

Специалисты считают, что этот «раскол» свидетельствует о разногласиях по поводу того, кто будет устанавливать правила и стандарты для будущих исследований. Примечательно, что среди подписантов Соглашения Артемиды оказались Нигерия и Руанда. Их шаг стал «политическим ударом» по попыткам Китая заручиться дипломатической поддержкой африканских стран, рассуждает издание.

В январе Поднебесную постигла «ещё одна неудача». Глава Европейского космического агентства (ЕКА) заявил, что группа не планирует отправлять своих астронавтов на недавно построенную китайскую космическую станцию, отказавшись от соглашения, подписанного в 2015 году, напоминает Bloomberg.

Между тем украинский кризис «уменьшил» космическую программу Москвы. Среди прочего конфликт стоил «Роскосмосу» партнёрства с ЕКА, которое в апреле прекратило сотрудничество по нескольким лунным миссиям и приостановило проект по отправке космического корабля на Марс, отмечает издание.

Несмотря на все свои проблемы, космическая программа Москвы «не умерла». На днях «Роскосмос» объявил о планах отправить зонд на Луну в июле. Кроме того, русские и американцы продолжают совместную работу на борту МКС, которую, впрочем, планируется вывести из эксплуатации в конце десятилетия, обращает внимание Bloomberg.

«Изоляция российской космической программы подчёркивает, что Китаю необходимо найти больше партнёров в то время, когда страны готовятся к новой эре коммерческой космической деятельности. Если единственным космическим партнёром КНР останется Россия, то Пекину, возможно, будет трудно сопротивляться усилиям США по установлению правил для зарождающейся космической экономики», — полагает издание.

Пекин добился определённого успеха в привлечении других потенциальных партнёров. В сентябре космические агентства Китая и ОАЭ объявили, что будут работать над совместными проектами, включая луноход. Кроме того, во время поездки в Саудовскую Аравию в декабре Си Цзиньпин приветствовал отправку пилотов из королевства и других стран Персидского залива на космическую станцию Поднебесной.

Кроме того, в январе компания, базирующаяся в Шэньчжэне, подписала предварительное соглашение с Джибути. Стороны договорились о строительстве космодрома в восточноафриканской стране.

Даже «ослабевшая» российская космическая программа может принести пользу Китаю. Например, страны договорились о сотрудничестве в области создания спутниковых систем для обнаружения баллистических и гиперзвуковых ракет, отметил в интервью Bloomberg преподаватель кафедры оборонных исследований лондонского Королевского колледжа Марк Хилборн. Эксперт предположил, что Москва продвинулась дальше в том, как использовать и ввести в действие эту технологию.

Хотя сейчас РФ занимает третье место по производству спутников, Борисов пообещал укрепить позиции страны. Но способности Москвы поддерживать свою космическую программу даже с помощью Пекина, особенно на фоне продолжающегося украинского конфликта, останется под вопросом. Причём, как и в других сферах сотрудничества с КНР — от торговли до технологий — РФ всё больше напоминает «младшего партнёра», рассуждает издание.

«Русские не могут поддерживать собственную лунную программу. Китай является лидером», — заявил Bloomberg научный сотрудник Арктического университета Норвегии Флориан Видаль.