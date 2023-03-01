Новый тренд – корейская воздушная челка: как применить ее для разных волос и причесок (идеи с фото)

В прошлом году были в моде челки-шторки, которые полностью открывали лоб и брови. В этом году новым трендом становятся челки в корейском стиле. Они состоят из прореженных прядей, благодаря чему также видно лоб и брови. Такие челки еще называют «прозрачными». Разбираемся, с какими прическами и с какими волосами (в плане структуры) они смотрятся лучше всего.

Кудрявые волосы

Если у вас волнистые локоны, тогда не торопитесь их распрямлять. Челка-шторка вполне может состоять из кудряшек. Ее длина достигает бровей и отдельные прядки могут опускаться даже чуть ниже. Благодаря этому вы получаете дерзкий, игривый и в то же время милый и нежный образ.

Независимо от длины волос, корейская воздушная челка в лбом случае смотрится красиво.

Прямые и ровные

У кореянок обычно прямые и ровные волосы. Если и вы являетесь обладательницей локонов такой текстуры, значит, у вас есть возможность воплотить классическую вариацию новомодного тренда.

Постарайтесь хорошенько проредить прядки на челке. Пусть они ниспадают на лицо относительно длинными локонами. Прядок должно быть мало, чтобы было видно ваш лоб и брови.

Кстати, если вы блондинка, то челку в корейском стиле почти не будет видно. Зато будут видны брови. Убедитесь в том, что они не черного цвета. Такой контраст светлой челки и черных бровей смотрится не совсем гармонично и может испортить общий внешний вид.

Пикси

Необязательно иметь длинные волосы, чтобы сделать корейскую челку. Даже если у вас короткая стрижка пикси, вы можете внедрить данную трендовую деталь. Рассмотрите вариант более укороченной корейской челки. Пусть по длине она достигает середины лба и будет «рваной» на кончиках.

Благодаря такой прическе вы получите живой и озорной образ. Кстати, такая стрижка омолаживает, поэтому ее рекомендуется рассмотреть женщинам в зрелом возрасте.

Боб

Хорошая идея — сочетать корейскую челку с бобом. В классическом варианте боба локоны должны достигать подбородка. Не страшно, если волосы будут чуть ниже, почти до плеч.

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Челка в корейском стиле сделает ваш образ более романтичным и женственным. В таком луке чувствуется парижский шарм, особенно если вы немного подкрутите кончики локонов.

В данном случае прореживать челку слишком сильно не стоит. Вы можете сделать ее чуть более густой, нежели в варианте с густыми, длинными и ровными волосами.

Каре

Обычно при стрижке каре челку не делают. Поэтому в данном случае, если уж вы рассматриваете добавление такой детали, тогда хорошенько проредите локоны, которые будут ниспадать на лоб. У вас должна получиться максимально прозрачная челка.

Рассмотрите разные варианты укладки каре. Например, вы можете завести боковые локоны у лица за ушки. Челку оставляйте ниспадать на лоб. Если она очень длинная, то имеет смысл слегка подкрутить ее вовнутрь с помощью плойки или утюжка, зафиксировать стайлинговым средством.

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На что обратить внимание

Челка в корейском стиле предполагает, что внимание людей будет приковано к вашему лбу и бровям. Соответственно, брови должны быть ухоженными, подходящей формы и цвета. Отталкивайтесь от цвета своих локонов. Брови должны быть на пару оттенков темнее волос.

Что касается корейской челки и формы лица, то здесь не наблюдается особой взаимосвязи. Дело в том, что первостепенную роль играет в первую очередь стрижка и укладка. Сама по себе челка, поскольку она является почти прозрачной, не моделирует овал лица.

Исключение составляет разве что укороченная и относительно густая челка. Она визуально укорачивает лицо, делает его менее вытянутым. Это не самый лучший вариант для круглолицых девушек. А вот девушкам с узкими прямоугольными лицами наличие такой челки позволит сделать овал лица более пропорциональным.