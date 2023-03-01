Татуировки на лодыжках – самый популярный тренд-2023: особенности и идеи модных рисунков

Лодыжка – одно из самых популярных мест для нанесения татуировки, особенно среди тех, кто делает ее впервые. Это не место для больших рисунков. Маленькие татуировки на лодыжках – обычное дело, но это не значит, что о смелых и броских рисунках не может быть и речи. Мы собрали несколько лучших идей татуировок на лодыжках, которые вдохновят вас на следующий сеанс нанесения чернил.

Напоминание о путешествии

Хотя татуировки самолетов, поездов и автомобилей являются очевидным выбором, еще один способ отметить свои путешествия – это татуировка с изображением любимого места, которое вы посетили, например красивый горный пейзаж.

Незаметные тату в стиле минимализм

Минималистические татуировки очень просты, они сводят изображения только к самым простым линиям. Они могут быть маленькими или большими, но для щиколотки вероятно вам понадобится выбрать маленький размер. Эти татуировки – хороший выбор для тех, кто хочет сделать незаметный рисунок.

Тату-браслеты

Еще одна идея татуировки на лодыжке – создание браслета. Это будет ваше собственное постоянное украшение! Для воплощения этой идеи хорошо подходит татуировка с тонкими линиями, которые достаточно изящны, чтобы имитировать настоящие украшения.

Опоясывающие щиколотку

Тату с круговым рисунком будет видно со всех сторон, поэтому она привлекает больше внимания, чем маленькая татуировка, расположенная только на одной стороне. Этот вариант с цветочным орнаментом выглядит как красивая виноградная лоза, обвивающая вашу лодыжку.

Linework

На ступеньку выше минимализма, но не так смело и детально, как некоторые другие стили татуировок, татуировка linework обладает большой свободой действий. В данной татуировке используются только черные чернила для создания карикатурного изображения с реалистично выполненными элементами.

Всевозможные надписи

Татуировки с надписями никогда не выйдут из моды. На лодыжке не так много места, поэтому выбирайте слово или короткую фразу. При создании татуировки с надписью одним из самых важных аспектов является шрифт. Именно он может оказать самое большое влияние на общий вид вашей татуировки, поэтому обязательно поработайте с татуировщиком, чтобы создать то, что вам действительно нравится.

Акварель

Акварельные татуировки завораживают. В этих тату используется множество цветов для создания изображения, похожего на акварельную краску. Они яркие, красочные и смелые, в них используются техники смешивания и затенения для достижения реалистичного вида. Эта техника татуировки требует практики, поэтому для создания рисунка лучше обратиться к опытному мастеру.

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Черно-бело-серые тату

Когда черно-серые татуировки выполнены искусно, они обретают объемность без использования цвета. Такие татуировки часто выполнены в стиле реализм.

Цветные тату

Можно придать своей татуировке на щиколотке больше насыщенности с помощью яркой цветовой палитры. Красивые, насыщенные цвета действительно привлекают внимание и делают татуировку более заметной, даже издалека.

Татуировки, сделанные вручную, а не с помощью тату-пистолета

Татуировщики используют иглу и вручную окунают ее в чернила, а затем вкалывают пигмент в кожу. Эта техника создает линии точка за точкой, что придает им характерный вид ручной работы, который нравится многим. Однако при аккуратном обращении некоторые татуировки, сделанные вручную, выглядят так же, как и их машинные аналоги. Это действительно зависит от мастера и его стиля.

В американских традициях

Если вы хотите, чтобы ваша татуировка выдержала испытание временем, выбирайте американский традиционный стиль. Этот стиль татуировки уходит корнями в историю и был популяризирован во время и после Второй мировой войны, в частности Норманом Коллинзом, или моряком Джерри. Моряк Джерри создал некоторые из самых популярных американских традиционных татуировок, таких как девушки в стиле pin-up, корабли, розы, орлы, ласточки и якоря.

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Значимые даты

Татуировки – прекрасный способ отметить важную дату, а с эстетической точки зрения числовые татуировки выглядят очень красиво. Как и в случае с надписями, важно учитывать шрифт. Цифры, написанные от руки, выглядят более нежно и изящно. Или вы можете выбрать более традиционный шрифт, чтобы выглядеть выразительно.

Природные мотивы

Находясь на природе, можно почувствовать умиротворение. Если вы хотите носить с собой напоминание об этом чувстве везде, где бы вы ни находились, татуировка, вдохновленная природой, – один из способов сделать это. Листья и цветы прекрасно подходят для того, чтобы черпать вдохновение в их разнообразии форм и цветов. Они действительно являются идеальным изображением для великолепной татуировки.

Бабочки

В татуировке бабочки есть что-то женственное и летнее. Эти тату хорошо смотрятся в любом цвете. Играйте с градиентными цветами, чтобы добавить больше интереса к этому простому дизайну.

Планеты

В зависимости от стиля татуировки, вдохновленные планетами, могут казаться причудливыми или мистическими. Обычно люди черпают идеи в планетах и звездах: солнце, луна и ее различные фазы, Сатурн с его характерными кольцами и звезды (конечно, нарисованные с небольшим количеством блестящих деталей). Татуировки планет прекрасно смотрятся в простом линейном стиле.