 

“Надо было больше стараться”: Сбежавшую из России Хаматову погнали в шею за день до премьеры

01.03.2023, 0:22, Разное
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После начала спецоперации актриса театра и кино Чулпан Хаматова одной из первых покинула Россию и стала поливать ее грязью из Латвии, где и обосновалась. Поначалу все шло хорошо. Хаматову таскали по различным антироссийским митингам, нде она послушно выполняла свою миссию – публично унижалась и обнуляла все свое российское прошлое. Однако прошел год, и, судя по всему, “хорошие русские” за границей стали уже не так интересны западным коллегам. К тому же, в России они стали тоже никому не нужны, а значит, и аудитории у них никакой не осталось.

На днях Чулпан Хаматову за день до премьеры сняли со спектакля “Старосветские помещики” по мотивам пьесы Николая Васильевича Гоголя. Постановку готовил Новый Рижский театр и планировал показать 28 февраля, однако этого не случилось, сообщает Пятый канал. Причиной отмены в театре назвали “творческий провал”, что выглядело ужасно унизительно для актрисы, которая в России собирала миллионную аудиторию фанатов.

Российская журналистка Надежда Стрелец объяснила такое положение дел. У нее никогда не было иллюзий о том, что русских не сольют за ненадобностью сразу после того, как они сожгут все мосты со своей родиной.

“Чтобы с такими унизительными формулировками – это за гранью и добра зла… Видимо, надо было больше стараться. По двадцатому кругу говорить о том, как хорошо дышится в Латвии, где люди по-настоящему свободны”, – написала Надежда Стрелец.

Таким образом бежавшая из России Чулпан Хаматова осталась вообще без работы, так как ради нового проекта отказалась от всех остальных. Для Нового Рижского театра это тоже неприятный “дебют”, ведь раньше, несмотря ни на какие скандалы и подковерные игры, в театре такого не было.


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