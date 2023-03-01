 

Чистый мегаполис: как Москва сохраняет свою экологию

01.03.2023, 0:21, Разное
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Возвращение краснокнижных животных

В мегаполис вернулись 16 редких видов животных и растений, ранее считавшихся исчезнувшими. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Город ведет работу по возрождению популяций редких видов животных. Их выращивают и отпускают в естественную среду обитания. За их судьбой следят столичные специалисты.

“В рамках таких программ восстанавливаются популяции сокола-сапсана и зайцев — русака и беляка”, – рассказал градоначальник.

Например, в сентябре прошлого года в Москве впервые за долгое время заметили краснокнижную серую цаплю. Также в городе обнаружили редкое земноводное – обыкновенного тритона.

Всего на природных территориях столицы проживают 240 видов животных. В прошлом специалисты Мосприроды заметили более 100 краснокнижных видов.

Самый зеленый мегаполис

Половину территории столицы занимают парки, леса и особо охраняемые природные территории (ООПТ), отметил Собянин. Мэр напомнил, что специалисты международной консалтинговой компании PwC назвали российскую столицу самым озелененным мегаполисом мира.

С 2011 года в Москве высадили 10 миллионов деревьев и кустарников. По показателю озеленения столица обошла в рейтинге Нью-Йорк, Пекин, Сингапур, Лондон и другие мировые города.

За последние 10 лет в Москве создали 45 особо охраняемых природных территорий. На сегодняшний день в городе насчитывается 145 таких участков. Их общая площадь – порядка 20 тысяч гектаров.

Ставка на электричествоСтолица последовательно снижает количество вредных выбросов. Одной из самых масштабных программ в этом направлении стало обновление московского общественного транспорта.

Город отказывается от дизеля и делает ставку на электричество. За последние пять лет благодаря замене дизельных автобусов на современные электробусы количество выбросов углекислого газа сократилось на 80 тысяч тонн, а загрязняющих веществ – на 540 тонн.

В 2023-2024 годах город закупит более тысячи электробусов, сообщил ранее заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. По его словам, на одного пассажира электробуса приходится в 145 раз меньше выбросов, чем от автобуса с двигателем внутреннего сгорания.

Продолжается развитие еще одного экологически чистого вида транспорта – трамвая. С 2017 года Москва закупила свыше 500 трамваев отечественного производства, в этом году поступит еще 50.

Свежий воздух

Воздух в городе стал заметно чище. Так, в сравнении с показателями 13-летней давности атмосфера в столице стала свежее в 1,3-2,3 раза.

Значительно уменьшилось содержание диоксида азота – в 1,3 раза, а концентрация оксида углерода снизилась в 2,3 раза. Кроме того, по сравнению с 1990 годом выбросов парниковых газов в Москве стало на 20% меньше.

За последние годы в мегаполисе установлен исторический максимум чистоты почве. Количество тяжелых металлов в ней значительно снизилось. Так, содержание цинка уменьшилось в 1,5 раза, а никеля – в шесть раз.

Стала чище и главная водная артерия города – Москва-река. В два раза снизилось ее загрязнение металлами и нефтепродуктами, а объемы сброса стоков уменьшилось в 100 раз.


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