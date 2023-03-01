 

День Макария Невского: что нельзя делать 1 марта

01.03.2023, 0:21, Разное
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ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

1 марта в России чтут память канонизированного РПЦ митрополита Макария Невского (имя при рождении – Михаил Александрович Парвицкий). Он родился в бедной, многодетной семье христиан в 1835 году и прожил 90 лет. Епископа называли апостолом Алтая, он был известен в народе как активный миссионер.

После окончания духовной семинарии за высокую успеваемость мог поступить духовную академию, однако отказался продолжать учебу ради практического служения Христу. После Февральской революции 1917 года митрополита Макария уволили со службы. После смерти епископа его нетленные мощи перенесли в Троице-Сергиеву Лавру.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 1 МАРТА 2023 ГОДА

В день памяти Макария Невского запрещается лениться. Так как епископ активно служил Церкви до 82 лет, считается, что он может разгневаться на лентяев. Кроме того, запрещено ругаться и с близкими и сплетничать. Нельзя было отказывать беднякам в милостыне. Не рекомендуется также 1 марта заниматься финансовыми вопросами.

ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫ

Утром 1 марта следует сходить в церковь. На Руси верили, что если сегодня начать копить деньги, то можно быстро собрать на нужную вещь. Вечер было принято проводить в окружении близких, пить чай с домашним вареньем, чтобы весна было богатой на ягоды.

Наши предки в день памяти Макария Невского определяли погоду на будущие месяцы. Если весь день светит солнце, значит надо ждать заморозков. Если же 1 марта повалил снег, значит май будет очень теплым.


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