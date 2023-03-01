Жадненькой оказалась! – Личное мнение

На нашу с вами любимую (умную, милую и самодостаточную) Меган из какого-то эксперта по королевской семье вывалились новые обвинения.

Оказывается, Меган очень любит денежки и была сильно разочарована, когда узнала, что у принца Гаррика их маловато.



Фото: Форс-мажоры

Ну, не так много, как бы хотелось. Впрочем, для полноты картины обвинения, давайте дадим эксперту слово.

Надёргала тут цитат:

«[Маркл] хочет ездить на больших Кадиллаках, летать на частных бортах.

Большим сюрпризом и разочарованием стало то, что у принца Гарри было очень мало денег.

Она думала, что он управляет сотнями миллионов, если не миллиардами, и теперь ей приходится компенсировать это как-то».

Из всего вышесказаенного эксперт сделал вывод, что Меган одержима деньгами, намекая, как я поняла, какая она гадина.

Удивительно! Очень удивительно, как скроив ханжеское выражение лица можно вот так очернять человека!

А давайте примем за факт, что Меган действительно любит деньги? Мечтает о лимузине, частном самолёте и так далее. Разве такие желания делают человека плохим?

Нет, человека плохим это точно не делает. Хороший человек или плохой, зависит не от любви к обеспеченной жизни, а от способов достижения цели.

А теперь посмотрим настоящим, а не выдуманным фактам в лицо.

Меган, узнав, что Гарри не распоряжается миллиардами, взяла и отказалась от содержания короны. Не захотела сидеть нахлебницей, приживалкой и делать вид, что вся из себя принцесса.

Собрала трусишки-штанишки и просто уехала.

Уехала, чтобы самой зарабатывать, а не висеть на шее. И у неё получилось зарабатывать своим трудом и мужа приобщила к этому делу.

Не имея толком нормальных денег, Меган подписала контракт на фильмы — сумма там просто астрономическая, что-то около ста миллионов. Гарри выпустил мемуары — ещё 20 миллионов только авансом.

Интервью, подкасты — всё это тоже, я думаю, приносят хорошие деньги.

В итоге, уехав из Британии почти нищими, Гарри и Меган сейчас реально богаты.

Этот эксперт, утверждающий, что Меган любит деньги, пусть лучше подумает, в чём он обвиняет человека. Да даже если и любит она деньги, то зарабатывает их своим трудом.

И неплохо ведь получается, верно?

Зато, видимо на это эксперт намекает, Кейт — образец подражания. Блины приготовить не может, ходит с перекошенным лицом и живёт явно не своим трудом.

А Меган — плохая-плохая! Любит деньги, мечтает о Кадиллаке! Вот ведь какая фуфуфу!

Серьёзно, да? Это ж надо так уметь перевернуть ситуацию — действительно, настоящий «эксперт»

королевской семьи!

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