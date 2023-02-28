Учителей пытают, а школьники бегут из страны

Хроника текущих репрессий. Уголовка за «Одноклассников», долгий этап Пивоварова*, Кара-Мурза* в карцере.

Политические репрессии достигли своего пика, а рост новых уголовных дел стабилизировался — так считает правозащитник Павел Чиков. В последнее время причиной возникновения новых уголовных дел о военных «фейках» становятся публикации, датированные весной-летом прошлого года, до которых дошли руки у следователей и по которым подошли экспертизы. Чиков предположил, что сейчас стоит скорее опасаться дел об оправдании терроризма (205.2 УК) — органы госбезопасности под давлением начальства «натягивают» статистику. Правозащитник приходит к неутешительному выводу о том, что слова по-прежнему остаются главной «уязвимостью», активность в интернете легко отслеживать и потом заводить дела. Многие силовики просто натасканы на поиск крамольных постов. Об этом —в «Хронике текущих репрессий».

«Фейки» и «дискредитация»

Следственный комитет возбудил уголовное дело против гражданина Украины, проживающего в Энгельсе, из-за публикаций в социальных сетях, сообщает пресс-служба управления ведомства по Саратовской области. Мужчину подозревают по статье о повторной дискредитации армии (ч. 1 ст. 280.3 УК).

Следствие считает, что задержанный с февраля по декабрь 2022 года в одной из соцсетей разместил публикации, направленные на дискредитацию армии РФ. О каких именно публикациях идет речь — не уточняется. Согласно оперативной съемке, в квартире гражданина Украины провели «осмотр» с изъятием техники.

ОВД-Инфо* обнаружили на сайте Энгельского суда карточку административного дела Владимира Мартыненко по административной статье о дискредитации армии РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). Вероятнее всего, против него уже возбуждено уголовное дело.

25 октября 2022 года Мартыненко уже штрафовали на 30 тысяч рублей из-за публикации в «Одноклассниках».

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Сотрудник Центра «Э» заставил Илью Мелькова, мужа обвиняемой за повторную «дискредитацию» Олеси Кривцовой, на камеру сказать, что семья девушки не считает свидетелей по ее делу «доносчиками». Об этом со ссылкой на мать Кривцовой сообщает издание 29.ru.

Олеся Кривцова. Фото: SOTA

«Ужас именно в этом — как это университет, который позиционирует себя «вне политики», вызывает студента и оставляет его наедине с полицейским в кабинете? Для чего?

Чтобы его снимали на видео? На каком основании это происходило? Наверное, если полиция хотела поговорить, можно было найти более цивилизованный способ. Ведь человек не прятался, не скрывался. А то, что это произошло именно так, в кабинете должностного лица, одного из руководителей вуза, — это ужасно», — сказала мать обвиняемой.

Разговор с оперативником произошел 28 декабря 2022 года в Северном (Арктическом) федеральном университете, где учится Мельков. Туда его «на разговор» вызвал заместитель директора Высшей школы социально-гуманитарных наук и международных коммуникации Евгений Калашников.

Издание 29.ru подчеркивает, что свидетелями по делу Кривцовой проходят студенты исторического факультета САФУ, которые намеревались написать донос на девушку.

Уголовное дело против Кривцовой возбудили из-за репоста во «ВКонтакте» пацифистской публикации, а еще одно обвинение о публичном оправдании терроризма (ст. 205.2 УК) появилось после сториз в Instagram** о взрыве на Крымском мосту.

Оба дела возбудили 13 декабря 2022 года. 26 декабря у девушки прошел обыск, а затем суд избрал ей меру пресечения в виде запрета определенных действий. Позднее Кривцовой изменили меру пресечения на домашний арест.

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Несовершеннолетнего жителя Магнитогорска, против которого ранее возбудили уголовное дело о дискредитации российской армии, отпустили под подписку о невыезде, пишет ОВД-Инфо* со ссылкой на его друга (также несовершеннолетнего). Он также рассказал, что эмигрировал из РФ после того, как силовики проявили к нему внимание, а потом еще и стали поступать звонки с угрозами.

4 февраля полицейские задержали обоих юношей и еще одного их друга, когда те планировали принять участие в шествии и пришли на место сбора с бело-сине-белым флагом. Тогда задержанных доставили в ОП № 10 Магнитогорска. Двоих из них позже отпустили без протокола, а будущему фигуранту уголовного дела вменили административную статью о дискредитации российской армии (ст. 20.3.3 КоАП). Еще одному задержанному якобы угрожали «проломить голову» и тоже возбудить уголовное дело.

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Следственный комитет возбудил уголовное дело о «дискредитации» армии против жителя Пензы Николая Гуценовича из-за реакций на посты в «Одноклассниках», передает ОВД-Инфо* со ссылкой на адвоката Станислава Фоменко. Дело против Гуценовича завели 15 февраля.

Николай Гуценович. Фото: соцсети

По версии СК, Гуценович ставил лайки под публикациями, в которых действия российской армии характеризуются определенным образом. В итоге посты отображались у него на странице и «были доступны для обозрения неопределенному кругу лиц».

Кроме того, следствие считает, что в записях «имеются высказывания, содержащие утверждения в ведении военнослужащими Российской Федерации стрельбы по украинским гражданам, об осуществлении ракетного обстрела жилых домов, в том числе г. Киева, следствием которых стала смерть мирных граждан».

Впервые по административной статье о «дискредитации» армии (статья 20.3.3 КоАП) Гуценовича оштрафовали еще в марте прошлого года. Тогда его обязали выплатить 30 тысяч рублей. Поводом стал пикет с плакатом, на котором была нарисована разломленная руками ракета, рассказывал пензенец журналистам «7х7».

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Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу писателя Дмитрия Глуховского*, которого преследуют по статье о распространении «фейков» про российскую армию с «искусственным созданием доказательств обвинения, по мотиву политической вражды» (пп. «в» и «д» ч. 2 ст. 207.3 УК), сообщили в телеграм-канале ведомства.

Дмитрий Глуховский. Фото из личного архива

Писателю вменяют в вину, что он разместил в своих соцсетях видео и тексты, которые содержат якобы недостоверную информацию о действиях российских военных в Украине. Сам писатель проживает за пределами России. Суд заочно арестовал его по статье о «фейках» в мае 2022 года, однако о возбуждении уголовного дела стало известно только в июне, когда Глуховского объявили в розыск.

В ближайшее время его дело передадут для рассмотрения по существу в Басманный суд Москвы. Таким образом, Глуховский станет пятым фигурантом, которого будут судить заочно по «фейковой» статье.

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Следственный комитет возбудил второе уголовное дело о военных «фейках» в отношении основателя расследовательского проекта Conflict Intelligence Team Руслана Левиева*. Об этом он написал в твиттере и опубликовал фото постановления.

Поводом для преследования стал прямой эфир от 9 марта 2022 года на ютуб-канале «Популярная политика», во время которого, как считает следствие, Левиев распространил якобы недостоверную информацию об армии РФ по мотивам ненависти (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК).

Левиев уехал из России. В прошлом году против него и блогера Майкла Наки* уже возбудили уголовное дело о «фейках», вменив отягчающее обстоятельство — искусственное создание доказательств обвинения (п. «в» ч. 2 ст. 207.3 УК).

Руслан Левиев. Фото: соцсети

Стрельба, поджог военкомата и пытки

Учитель английского языка из Канска Красноярского края рассказал о пытках и принуждении оговорить себя в поджоге военкомата. Против него возбудили уголовное дело из-за стрельбы в баннер с рекламой военной службы по контракту. Эту историю опубликовали журналисты «Тайга.инфо» и «Проспект мира».

35-летний житель Канска вечером 16 октября выстрелил в центре города в баннер «Служба по контракту — твой выбор» из зарегистрированного на него охотничьего ружья. На следующий день мужчину задержали.

Сейчас его обвиняют по двум статьям: хулиганство с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК) и угроза убийством соседу, которого он встретил после стрельбы по баннеру (ст. 119 УК). Мужчина признал вину, объясняет свой поступок нервным срывом из-за объявления частичной мобилизации и очень сожалеет о случившемся. Учитель в разговоре с адвокатом Владимиром Васиным вспоминал, что после задержания в отделе уголовного розыска отделения полиции «Канский» от него также требовали сознаться в поджоге военкомата, который произошел в ночь на 24 сентября.

«Когда меня завели в кабинет, то положили лицом на пол — в этот момент наручники были за спиной. В кабинете было около пяти человек, меня начали бить руками в область головы. <…> Мне делали «ласточку», заламывали руки, я не сознавался. Затем в кабинет принесли устройство для пытки током, армейский телефон, из которого тянулись два провода…

(продолжает) Сначала ток пустили по верху ягодиц, на обе ягодичные мышцы, продолжали требовать, чтоб я признался, что поджег военкомат, я кричал от боли, и когда кричал сильно, меня били по лицу и говорили «заткнись», — указано в адвокатском опросе. На голову мужчине надевали пакет и заматывали его скотчем.

17 октября дома у мужчины провели обыск. Там он тоже был с черным пакетом на голове. По словам матери, позже силовики пришли к ней, провели обыск и просили уговорить сына, чтобы тот сознался в поджоге.

Суд отправил мужчину под стражу, его посадили в канское СИЗО-5, затем увезли в красноярское СИЗО-1. Там над ним продолжили издеваться: «два бугая начали его избивать и угрожать изнасилованием, если он не напишет явку с повинной». В СИЗО-1 к мужчине несколько раз не допускали адвоката Васина.

Защитник отметил, что его доверитель некоторое время работал инспектором по делам несовершеннолетних и его должны были сразу отправить в камеру для бывших сотрудников силовых структур, но его перевели туда только через месяц после этапирования в Красноярск. Кроме того, силовики уже более 10 раз приходили к мужчине в места изоляции с требованием дать признательные показания.

Следственный комитет отказал защите возбудить уголовное дело о пытках.

Без адвокатского статуса

Совет адвокатской палаты Краснодарского края по представлению Минюста лишил статуса адвоката Михаила Беньяша*. О результатах заседания он сообщил у себя в телеграм-канале. «Добби свободен от обязательств выполнять КПЭА (Кодекс правовой этики адвоката)», — написал Беньяш. Согласно решению, он сможет снова сдать квалификационный экзамен через три года.

Михаил Беньяш

Управление Минюста по Краснодарскому краю выдвинуло претензии к адвокату из-за того, что тот в своем телеграм-канале «грубо и явно проявил неуважение к органам государственной власти Российской Федерации и адвокатскому сообществу». В качестве примера Минюст привел семь постов адвоката, написанных с октября по декабрь 2022 года. В конце января квалификационная комиссия палаты рассмотрела претензии ведомства и нашла нарушения в двух из них.

Этап Пивоварова

Политика Андрея Пивоварова* этапировали в карельскую колонию № 7 в Сегеже. По прибытии его поместили в ПКТ, рассказала соратница Пивоварова Татьяна Усманова. По ее словам, оппозиционера доставили в ИК-7 24 января. После этого администрация исправительного учреждения «выписала ему несколько нарушений» и отправила в ПКТ до 30 апреля. Что послужило причиной наказания, точно не известно.

Андрей Пивоваров

В конце декабря Пивоварова этапировали из СИЗО-1 в Краснодаре. Спустя несколько дней оппозиционера привезли в транзитно-пересылочный пункт при ИК-2 в поселке Двубратский Краснодарского края. После этого местонахождение оппозиционера долгое время было неизвестно.

В июле прошлого года суд в Краснодаре назначил Пивоварову четыре года колонии по делу об осуществлении деятельности «Открытой России», признанной Минюстом «нежелательной организацией» (статья 284.1 УК). Поводом для преследования стали посты оппозиционера в фейсбуке**.

Дело Кара-Мурзы*

Оппозиционный политик, журналист и правозащитник Владимир Кара-Мурза, который с весны 2022 года находится в московском СИЗО № 5 («Водник»), отправлен в карцер на четверо суток, сказал «Новой» его адвокат Вадим Прохоров. По его словам, причиной водворения в карцер администрация тюрьмы назвала якобы нарушение Кара-Мурзой правил внутреннего распорядка — садился на шконку после подъема.

В настоящее время Кара-Мурза проходит обвиняемым сразу по трем уголовным статьям: за распространение «фейков» про российскую армию (ст. 207.3 УК), осуществление деятельности нежелательной организации (ст. 284 УК) и госизмена (ст. 275 УК). Все три дела объединены в одно. Расследование уже завершено, как и ознакомление с материалами дела. В настоящее время обвинительное заключение находится на утверждении у прокурора, и скоро дело передадут в суд.

Владимир Кара-Мурза. Фото: соцсети

Андрей Карев

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