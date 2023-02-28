Клубничный коктейль или пепел розы: романтичный маникюр на весну (фото)

Уже на пороге весна, а это означает, что наступает время для преображений. Модницы отказываются от нюдового маникюра в пользу розового. Палитра этого цвета многогранна, поэтому найдется из чего выбрать.

Эффектные идеи

Если вам импонирует стиль минимализм в нейл-арте, тогда рассмотрите вариант маникюра «клубничный коктейль».

Покройте ногти однотонным лаком насыщенного оттенка. Учтите, что цвет должен быть ярким, но не неоновым. Слишком блеклый также не подходит. Придерживайтесь золотой середины.

Можете рассмотреть вариант пыльной розы, если хотите сделать акцент на женственности и нежности.

По-прежнему нейл-эксперты разрешают добавлять детали декора в виде страз и блесток.

Нужно только помнить о том, что не следует перебарщивать с такими элементами и использовать их в избытке.

Если есть желание, можно украсить ноги рисунками. Весной, по традиции, будут уместны растительные, цветочные мотивы.

Помните, что объемная лепка не в моде. Вы можете оформить один или два ногтя рисунком, но без выпуклых элементов.

Креативные модницы могут рассмотреть вариант нейл-арта омбре, где один оттенок плавно переходит в другой. Такой маникюр смотрится очень эффектно и стильно.

Он подойдет для повседневного лука, а также станет дополнением к любому праздничному наряду.