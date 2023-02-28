Химический запах и снятие лака фрезой: “красные флажки”, означающие, что маникюрный салон лучше обойти стороной

Маникюр – это важный процесс для женщин, которые любят видеть свои ногти красивыми, модными и ухоженными. Соответственно, маникюрный салон для тех из них, кто не любит или не хочет заниматься ногтями в домашних условиях, является особенным местом. Но для того, чтобы эта часть образа всегда радовала и не приносила никаких разочарований и проблем, к выбору салона стоит подходить со всей серьезностью. Вот наиболее яркие “красные флажки”, указывающие, что маникюрный салон стоит обойти стороной (или сменить, если опыт его посещения уже был).

Чистота и соблюдение санитарных норм вызывают сомнения

Этот пункт кажется самым очевидным, а между тем далеко не все женщины следят за тем, как соблюдаются санитарные нормы там, где, по сути, подвергается риску не только их красота, но и здоровье. Некоторые даже думают: “Ну и что, что немного грязно, зато недорого”. Этот подход в корне неправильный, так как вылечить тот же грибок ногтей будет гораздо дороже, чем получится сэкономить на чистоте салона.

Остатки чужих ногтей, пыль на любой поверхности – даже в зоне ожидания вдали от маникюрного стола, отсутствие перчаток, масок (или прозрачных барьеров на столе) и убранных волос у работниц, открытый или переполненный мусорный бак, грязные полотенца или салфетки на полу – все это должно вызывать желание как можно скорее покинуть салон и подыскать другой. Еще одна вещь, на которую стоит обратить внимание, – одна общая емкость для нанесения пудрового маникюра. Никогда разные люди не должны погружать свои пальцы в одну общую емкость, это идеальная среда для развития самых разных бактерий. То же самое касается нанесения лака той кистью, которая прилагается к флакону (это кажется невероятным для маникюра в салоне, но на самом деле такие случаи нередки). Обращайте внимание еще и на бутылочки с лаком и полиролью: если снаружи или внутри есть следы затвердевшего или засохшего средства, значит, они не были закрыты должным образом, внутрь попал воздух и средство внутри подлежит утилизации, но никак не использованию.

А еще каждый клиент имеет право попросить документы, подтверждающие положительные результаты последней санитарной проверки, а также наличие медкнижек у всех работников.

Запах химикатов

Маникюрные салоны обязаны проветриваться по правилам. Если это происходит, вы никогда не почувствуете неприятного химического запаха внутри. Однако зачастую в целях экономии салоны арендуют территории в подвальных помещениях или посреди торговых центров, но не заботятся о наличии достаточно мощной вытяжки и кондиционера. Сам лак, а также клей, полироль, жидкости для снятия и смягчающие средства содержат вредные химические вещества. К ним относятся толуол, формальдегид, дибутилфталат, соединения метакрилата и ацетон. И вдыхать их на протяжении долгого времени может быть не просто неприятно, а ужасно вредно.

Если же по всем признакам проветривание в салоне производится правильно, но запах все еще присутствует, это указывает на другой способ сэкономить, а именно выбор более дешевых лаков, гелей и других средств. Если они не навредят вашим легким, то, скорее всего, оставят неприятный след на ногтях и коже, а потому это все еще причина избегать маникюрного салона.

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Дискомфорт или боль во время сеанса

Боль из-за избытка клея, кровь, царапины или ранки из-за агрессивной работы над ногтями, онемение пальцев и любые другие неприятные ощущения во время сеанса маникюра – это неправильно. Даже если специалист просит потерпеть, не нужно, просто покиньте салон, предварительно потребовав назад свои деньги. Все эти причины указывают либо на плохое качество инструментов и средств, либо на непопытность мастера, но, скорее всего, на то и другое сразу.

Слишком низкие цены

Все мы знаем, что бесплатный сыр только в мышеловке, а скупой платит дважды. Но все равно раз от раза ведемся на различные акции, специальные предложения и прочие слишком большие снижения цен, которые просто не могут быть правдой без какого-либо подвоха.

Особенно стоит беспокоиться в том случае, если непонятно, за счет чего так сильно снижены цены, ведь с виду все хорошо и услуги оказываются вполне качественно. В таком случае можете быть уверены: этот салон либо избегает уплаты налогов, либо платит очень низкую зарплату своим работникам, либо занимается отмыванием денег.

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Гель-лак снимают фрезой

Есть только два случая, когда для снятия лака может потребоваться сверло: либо это твердый гель-лак, либо обычный, но он нанесен на акриловые ногти. В остальных случаях должно использоваться получасовое погружение в специальную жидкость для снятия гель-лака. Но, желая сэкономить время и саму жидкость, недобросовестные работники используют фрезы, буквально снимая лак вместе со слоями ногтей.

Нездоровые изменения собственных ногтей

Конечно, до получения услуги этого заметить нельзя. Но это может быть веской причиной начать подыскивать новый маникюрный салон. Если на ногтях появились какие-то пятна, они начали слоиться, менять цвет и иметь неровную форму, все это может быть признаками грибка. Также проблемы с ногтями могут вызвать бактерии. В этом случае появится боль, покраснения, отечность или даже гной. И с теми, и с другими симптомами нужно немедленно обращаться к врачу-дерматологу. И конечно, навсегда забыть дорогу в маникюрный салон, который преподнес такой неприятный бонус к своим услугам.

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У салона или его работников нет лицензий

Чаще всего салоны, следуя примеру частных клиник, демонстрируют лицензии как салона, так и всех работников прямо на стенах в зоне ресепшена или в кабинетах. Иногда такие документы могут не вписываться в дизайн салона, но они все равно должны быть в доступе. По первому же требованию все лицензии и документы должны быть предоставлены любому клиенту. Если этого не происходит, просто развернитесь и покиньте недобросовестный салон.

Мастер маникюра все время молчит

Это не значит, что все скромные и неразговорчивые работники сразу бросают тень на свой салон. Но здесь речь не о тех, кто не умеет поддерживать беседу или просто слишком сосредотачивается на работе, а о тех, кто просто не умеет говорить по-русски или имеет негласный запрет на разговоры с клиентами. Разумеется, речь идет о работниках-нелегалах. С этой проблемой борются, и сейчас незаконных трудовых мигрантов в нашей стране, особенно в подобных сферах, практически не осталось. Но они встречаются, или, если ваш мастер не просто не может поддержать разговор, а отказывается обсуждать даже важные для процесса нюансы или отвечать на конкретные вопросы о сеансе и будущем маникюре, этот салон нужно покинуть как можно скорее.

Обрезание кутикулы

Оказывается, обрезать кутикулу нельзя – ни самостоятельно, ни в салоне. Функция кутикулы состоит в том, чтобы защитить новый ноготь от бактериальных и грибковых инфекций, когда он вырастает из корня. Поскольку грязь и бактерии могут легко попасть в ногтевое ложе, дерматологи и мастера маникюра не советуют их обрезать. Все, что должен сделать с кутикулой хороший мастер, – отодвинуть ее, а затем обрезать любые заусенцы и дряблую раздражающую кожу вокруг.

Цель не достигнута, желание не выполнено, проблема не решена

Даже если салон безупречен в отношении всего вышеперечисленного, стоит начать избегаеть его, когда будет нарушена ключевая заповедь всей сферы услуг – “клиент всегда прав”. Когда к вашему мнению не прислушиваются, делают по-своему и настаивают на своем, даже когда вы предельно конкретны, это считается неоказанной услугой. И оставлять свои деньги в обмен на испорченное настроение в таком месте точно не стоит.