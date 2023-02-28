Запрет на некрологи

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28.02.2023, 21:05, Разное
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Воронежские официозные СМИ решают непростую задачу: как писать о погибших в ходе СВО так, чтобы не раскрыть количество потерь.

В начале февраля в Воронеже произошел локальный скандал. Прямо возле крупнейшего в городе Юго-Западного кладбища, мимо которого проходит кольцевая дорога, опоясывающая город, был размещен баннер в поддержку СВО — огромная Z и одиозное «Работайте, братья!». До ближайших могил от щита размером шесть на три было буквально полсотни метров.

В городских телеграм-каналах разразилась полемика. Кому-то размещение баннера у могил показалось кощунством. Оппоненты возражали — по кольцевой идет огромный автомобильный трафик, что это пожелание могут увидеть иногородние водители, направляющиеся по этой дороге как раз в сторону границы.

Мэрия миллионного Воронежа мгновенно отрапортовала:

баннер вывесил московский предприниматель, не имевший в виду ничего такого. Через пару-тройку дней пожелание «братьям» «работать» все-таки исчезло, и теперь щит возле первых кладбищенских могил опустел…

Еще с конца осени 2022 года чиновники, курирующие региональные СМИ, ломали головы над выработкой единой политики освещения судеб участников СВО. Редакторы районок (а их в области 31) тогда просили у руководства «добро» на публикацию некрологов — просьбами об этом их одолевали родные погибших. Однако областное руководство категорически отказало: «У нас тогда все полосы будут в некрологах», — как рассказывают журналисты.

Бюджетным СМИ не разрешили даже писать безобидные очерки о погибших в Украине земляках. Зато где-то с сентября 2022-го в различных СМИ начали появляться заметки о похоронах, об открытии мемориальных досок погибшим, о вручении их родным правительственных наград.

В декабре 2022 года, например, на здании школы в поселке Красноармейский Эртильского района были открыты две мемориальные доски бывшим ученикам, погибшим в ходе СВО, — Максиму Помигуеву и Дмитрию Захарову.

Фото: Надежда Попова

  • Максим Помигуев увлекался рыбалкой и техникой, после учебы в техникуме служил по контракту, погиб в Харьковской области, ему было 20 лет. Его мама Людмила Сотникова получила за погибшего сына в районной администрации орден Мужества.

  • Дмитрий Захаров был сиротой, воспитывала его бабушка. Он служил по контракту, ему было 30.

  • В январе-феврале 2023 года были похоронены трое их земляков — 26-летний Игорь Якунин, 58-летний Юрий Русанов и 37-летний Сергей Тюркин . Причем Русанов — отец четверых детей, двое из которых — несовершеннолетние…

  • В самом восточном районе области — Поворинском — в середине февраля простились с 43-летним Сергеем Калининым, погибшим 2 декабря 2022 года.

  • В Лискинский район в конце января 2023 года пришло известие о гибели двух товарищей — уроженцев села Рождествино: 28-летнего Евгения Галкина и 25-летнего Максима Лоскутова, которые знали друг друга с детства и отправились в зону СВО в один день. Оба они указом президента РФ посмертно награждены орденами Мужества.

    • Никакой общей информации по поводу количества этих похорон никто нигде не публикует. Однако можно суммировать фамилии погибших в СВО, которые официально упоминали региональные СМИ, — однако мы порекомендуем интересующимся сделать это самостоятельно (все в открытом доступе) и цифру приводить не будем, чтобы не попасть под статью о «фейках». Скажем только, что погибших не единицы.

    Алексей Ключев

    Источник: Новая газета


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