Запрет на некрологи
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Воронежские официозные СМИ решают непростую задачу: как писать о погибших в ходе СВО так, чтобы не раскрыть количество потерь.
В начале февраля в Воронеже произошел локальный скандал. Прямо возле крупнейшего в городе Юго-Западного кладбища, мимо которого проходит кольцевая дорога, опоясывающая город, был размещен баннер в поддержку СВО — огромная Z и одиозное «Работайте, братья!». До ближайших могил от щита размером шесть на три было буквально полсотни метров.
В городских телеграм-каналах разразилась полемика. Кому-то размещение баннера у могил показалось кощунством. Оппоненты возражали — по кольцевой идет огромный автомобильный трафик, что это пожелание могут увидеть иногородние водители, направляющиеся по этой дороге как раз в сторону границы.
Мэрия миллионного Воронежа мгновенно отрапортовала:
баннер вывесил московский предприниматель, не имевший в виду ничего такого. Через пару-тройку дней пожелание «братьям» «работать» все-таки исчезло, и теперь щит возле первых кладбищенских могил опустел…
Еще с конца осени 2022 года чиновники, курирующие региональные СМИ, ломали головы над выработкой единой политики освещения судеб участников СВО. Редакторы районок (а их в области 31) тогда просили у руководства «добро» на публикацию некрологов — просьбами об этом их одолевали родные погибших. Однако областное руководство категорически отказало: «У нас тогда все полосы будут в некрологах», — как рассказывают журналисты.
Бюджетным СМИ не разрешили даже писать безобидные очерки о погибших в Украине земляках. Зато где-то с сентября 2022-го в различных СМИ начали появляться заметки о похоронах, об открытии мемориальных досок погибшим, о вручении их родным правительственных наград.
В декабре 2022 года, например, на здании школы в поселке Красноармейский Эртильского района были открыты две мемориальные доски бывшим ученикам, погибшим в ходе СВО, — Максиму Помигуеву и Дмитрию Захарову.
Фото: Надежда Попова
Никакой общей информации по поводу количества этих похорон никто нигде не публикует. Однако можно суммировать фамилии погибших в СВО, которые официально упоминали региональные СМИ, — однако мы порекомендуем интересующимся сделать это самостоятельно (все в открытом доступе) и цифру приводить не будем, чтобы не попасть под статью о «фейках». Скажем только, что погибших не единицы.
Алексей Ключев
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Источник: Новая газета
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