Мнение: Зачем Песков дал интервью?
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Прочитал в Telegram, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал интервью «Известиям». И тут же – основные тезисы интервью.
Вот они.
Отсюда
Прочитал. Удивился. Какой смысл в этом интервью, если Песков не сказал ничего нового? А повторил то, что уже повторялось сотни раз.
И о том, что Путин пока не решил, будет ли он участвовать в президентских выборах 2024 года.
И о том, что Путин – не в изоляции, что он получает полную информацию о ходе СВО.
И о том, что «народ России сплочен на фоне агрессии западных стран», а «подавляющее большинство граждан в РФ полностью поддерживает Путина, цели спецоперации и экономический курс».
И о том, что Россия становится все привлекательнее и привлекательнее, а уехавшие из страны совсем скоро начнут возвращаться обратно.
Чего ради это интервью? Чтобы убедить последних сомневающихся? Или в Кремле знают, что российское чиновничество не очень-то верит в тезисы, озвученные Песковым, вот и повторяет и повторяет прежде всего для них? Как для второгодников?
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Источник: Ирек Муртазин
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