Мнение: Число будущих учёных и инженеров, «стратегия хорошего мальчика» и нравы в американских школах

1. Запад деградирует в научном и технологическом плане. Оно и понятно: или цветная-радужная-красная повесточка, или нормальное развитие. Совместить никак, надо выбрать одно из двух. На заглавной картинке показан прогноз ОЭСР по количеству выпускников-технарей в крупнейших странах мира в 2030 году. Цифры весьма неутешительные для США, не говоря уже о странах Западной Европы. Цитирую комментарий канала Китайский свяZноj (ссылка):



Прогноз по STEM (Выпускники по направлениям “наука”, “технологии”, “инженеры” и “математики”) на 2030 год.

Комментаторы пишут “вы ещё прикиньте, сколько из этой американской доли будут этническими китайцами”, ну и всякое подобное. Обижают в общем гегемона.

Показательно, что “порванная в клочья” Россия даже по минимальным прикидкам уделывает США, обладающие, на минуточку, в два с лишним раза большим населением.

2. В Школе Капитализма я пишу о «стратегии хорошего мальчика», на которую во многих семьях стремятся направить подрастающих детей. Цитирую из начала поста (ссылка):



Типичный рецепт «саморазвития» из кулинарных книг Инстаграма выглядит примерно так:



— Получи высшее образование или второе высшее.

— Откажись от курения и алкоголя.

— Выучи английский язык.

— Смени фастфуд на домашнюю еду.

— Перестань тратить деньги на всякую ерунду.

— Читай умные книги и смотри развивающие видео.

— Давай организму регулярный отдых на тёплом море.

— Посещай оперу и филармонию.

— Оденься шикарно.

— Брей бороду каждый день.

— Начни бегать по утрам и запишись в спортзал.

— Купи дорогие часы и достойный автомобиль.



Несложно заметить, что ингредиенты этого рецепта до степени смешения совпадают с наставлениями, которые заботливые обыватели привыкли давать своим детям. Заочно сравнивая своего ребёнка с условным «сыном маминой подруги», родители будут ставить того в пример именно по этим показателям: формальное образование, внешний вид, здоровый образ жизни, «серьёзные» занятия и увлечения…

3. Перевод заметки из издания San Francisco Сhronicle о нравах в американских школах (ссылка):

Всё, что Яна, 13-летняя украинская беженка, знала о государственных школах в Соединенных Штатах, было тем, что она видела по телевизору или в кино, часто в идиллических условиях, где подростковые конфликты и страхи сглаживались к концу. Она никогда не представляла себя в этих американских классах.

Они с мамой бежали из своей страны в Сан-Франциско, где она начала новый семестр в январе, несмотря на то, что плохо говорила по-английски.

Яне не потребовалось много времени, чтобы понять, что реальная жизнь в ее восьмом классе в средней школе была совсем не похожа на сцены, которые разыгрывались на ее экране.

“Я думала, что так будет лучше, потому что это Сан-Франциско”, – сказала она по-украински, а ее тетя перевела. “Но через два дня я увидела все, что происходит в школе”.

Ученики прерывали занятия, прыгали на парты, ругались на учителей. Сначала Яна задавалась вопросом, что происходит, но потом “ничего не произошло”. Учеников не наказывали и не препятствовали повторению поведения.

“Через неделю я поняла, что это нормально”, – сказала Яна,

Вскоре после этого, по словам Яны, она стала мишенью.

Ее опыт перекликается с тем, что, по словам многих родителей и учителей, является растущей проблемой в средних школах города, где издевательства, насилие и непокорные ученики создают неприемлемую среду обучения.