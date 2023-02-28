Пятиклассник из Челябинска изобрел механический времямер

Молодой изобретатель, которому недавно исполнилось всего 11 лет, представил свое изобретение, над которым он трудился последние два года – механический измеритель времени, или как он сам назвал свой прибор – времямер. Прибор представляет собой круг с 12 цифрами и 60 точками, обозначающими часы и минуты, а также двумя движущимися по кругу указателями.

Уникальность разработки заключается в том, что в ней отсутствует какая-либо электроника. Указатели приводятся в движение при помощи небольшого моторчика и трёх шестерёнок. Все компоненты были куплены в обыкновенном часовом магазине.

Как рассказывает сам автор изобретения, идея механического прибора пришла к нему во сне. Наутро он понял, что можно показывать время не только с помощью сменяющихся цифр на экране смартфона. Кроме того, производство таких устройств под силу любому небольшому предприятию без современного оборудования.

«Наблюдая за тем, как смартфон показывает время, я заметил, что цифры сменяются циклично, и это натолкнуло меня на идею расположить их на замкнутой окружности. Пригодились школьные знания математики и геометрии», – говорит одарённый школьник.

В первой версии своего изобретения юноша разделил круг на 24 части, но позже оптимизировал конструкцию и оставил только 12 делений. Затем он добавил ещё одну шкалу – для измерения времени с точностью до минут.

Изобретением пятиклассника уже заинтересовались некоторые ведущие производства из разных уголков страны. Сам юный учёный продолжает совершенствовать прибор – готовится его компактная версия, которую можно будет носить на запястье, как и обычный фитнес-браслет или эплвотч.

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