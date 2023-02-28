Создатели Hitman объявили о разработке новой игры

Новая игра разрабатывается компанией IO Interactive, известной своими сериями Hitman и Kane & Lynch. Сообщение об этом появилось в официальном блоге организации.

Подробности проекта на данный момент неизвестны. Разработчики утверждают, что сейчас они работают над онлайн игрой в жанре RPG и фэнтези. IO Interactive также опубликовала иллюстрацию, на которой изображена троица искателей приключений, выходящих из пещеры.

Человек-маг, гном и эльф в легких доспехах – вот три существа, изображенные на этом рисунке. “Мы отправляемся в новое приключение. Оно повысит нашу креативность и способности, а также нашу индивидуальность”, – заявлено в подписи к рисунку. Разработчики отметили, что создают новый мир и интеллектуальную собственность, которая будет включать в себя фэнтезийную онлайновую ролевую систему.

IO Interactive не предоставила никакой информации о том, когда и на каких платформах может появиться игра.