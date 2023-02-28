Эрмитаж переименовали в Малый сельский дворец

Министр культуры России Ольга Любимова подписала приказ о переименовании Государственного Эрмитажа. С 1 марта 2023 года один из крупнейших мировых музеев будет называться Малый сельский дворец.

– Это сделано в соответствии с недавно принятым законом о защите русского языка от чрезмерных иностранных заимствований. Слова «Эрмитаж» в нашем языке нет, поэтому мы подобрали наиболее близкий по значению термин, – рассказала журналистам Любимова.

Как заверил директор Малого сельского дворца Михаил Пиотровский, переименование музея никак не скажется на работе учреждения культуры.

– Могу пообещать, что в связи с новым названием мы не будем вносить никаких изменений в постоянную и временные экспозиции. Также пока мы сохраним исторические названия наших зданий, в том числе Малого, Большого и Нового Эрмитажа, – сообщил Пиотровский.

Согласно принятым в феврале 2023 года поправкам в Федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации», за чрезмерное использование иностранных слов предусмотрена административная ответственность – штраф от 10 до 300 тысяч рублей.

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