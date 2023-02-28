Мнение: Развод США с самими собой, новые катастрофы в штатах и как взрывали «Северные потоки»

1. В США продолжают искать способы избежать гражданской войны, которая становится всё более вероятной, всё больше пугает американцев (ссылка):



Республиканцы в Конгрессе предложили объявить импичмент Байдену – за то, что он нагрянул на Украину, но отказывается посещать Огайо, где случилась экологическая катастрофа. Они же в насмешку предложили навсегда отдать Байдена украинцам и полякам.

Однако особый резонанс вызвало (ссылка) предложение Марджори Тейлор Грин, как решать все проблемы США. Очень просто – устроив наконец “национальный развод”.

Идея о национальном разводе уже несколько лет набирает популярность среди республиканцев. Речь идёт о мирном разделе США на две страны – консервативную и либеральную Америку. Ведь мирно жить в одном государстве друг с другом им становится практически невозможно.

Раскол в стране за период президентства Байдена резко усилился. Республиканские штаты открыто саботируют его политику – борясь с “зелёной” идеологией и “трансгендерной” повесткой. И депортируя нелегальных мигрантов в либеральные штаты – и даже на крыльцо дома Камалы Харрис (ссылка).

Демократы же называют стремления республиканцев подготовкой к новой гражданской войне. Не зря с прошлого года с заметной регулярностью начали выходить опросы (ссылка) о том, что многие американцы ждут гражданской войны в ближайшие 10 лет.

Политический класс в Вашингтоне никогда не пойдёт на мирный раскол Америки. Это реально только в случае больших потрясений в США – спусковым крючком для которых может стать нечто существенное, от технического дефолта с экономическим обвалом до очередной баталии с непризнанием итогов выборов, только ещё с задействованием армии.

2. Пока президент Байден продолжает разжигать пожар войны на Украине, внутри США одна за другой идут техногенные катастрофы. Железнодорожными авариями и выбросами ядовитых химикатов, как недавно в Огайо, дело далеко не ограничивается (ссылка):



На правительственном ядерном объекте по переработке урана Y-12 в американском городе Ок-Ридж, штат Теннесси, произошел пожар. Об этом пишет газета Knox news со ссылкой на Национальную администрацию по ядерной безопасности.

По информации издания, возгорание удалось локализовать. Официальные лица заявили, что выброса радиоактивных материалов не произошло.

Отмечается, что с объекта пришлось эвакуировать несколько сотен сотрудников. Данных о пострадавших не поступало, причина инцидента устанавливается.

21 февраля в городе Бедфорд американского штата Огайо произошел взрыв и пожар на металлургическом заводе. Число пострадавших при взрыве на металлургическом заводе в штате Огайо в США увеличилось до 13 человек, двое из них находятся в критическом состоянии.

3. Ссылка на ролик китайского международного новостного канала CGTN о том, как взрывали «Северные потоки», на русском языке, с неплохой графикой (ссылка). Очевидно, тема весьма важна если не для самих китайцев, то для редакции телеканала.

CGTN является чем-то вроде китайского аналога RT. В западных странах этот канал уже пытаются запретить, так как на Западе свободу слова понимают как свободу говорить строго по повесточке. У китайцев, таким образом, пока что есть возможность доносить до западной аудитории правду о событиях вокруг России.