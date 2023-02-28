Мнение: Письмо: “Хороводы были начиная со школы”

Я все жду писем от хищников, но по правилам рубрики, потому что пару таких писем мне недавно писали на почту, но я их опубликовать не могу. По правилам рубрики мне нужно письмо, написанное с акаунта ЖЖ (не связанного с ним, а именно ЖЖ), который существует не менее 3 месяцев.

В принципе, мы могли бы разбирать письма о хищниках, еще лучше о рыбаках, если пишет их супруг, родитель, даже просто знакомый. Кто бы ни писал, хорошие границы героя видны сразу, ошибиться нельзя.

Вот в этом письме мать описывает свою дочь, но здесь уровень границ в любви – между рыбой и нерыбой.

А хотелось бы примеры по-настоящему хороших границ.

ellen_aa_aa

Уважаемая Эволюция, здравствуйте!

Буду рада, если письмо попадет на разбор. Примерная тема – финансовый мезальянс, камбэк.

(У автора баг Училка, судя по тому, как она сама за меня формулирует тему урока. И все письмо ее – это обучающая иллюстрация, она приводит в пример успехи дочери в любви. Давайте посмотрим, есть ли чему поучиться)

Ситуация касается моей дочери E. Ей 38 лет. Она живет в Америке, был 1 брак, в разводе, есть дочь (моя внучка А., 14 лет).

Хороводы у нее были, начиная со школы (говорила – спасибо вам с папой, что меня такую красивую родили). В институте (лингвистический) встречалась с состоятельными мужчинами на несколько лет старше. Но решила выйти замуж за иностранца (мы живем в столице одной из стран СНГ), переписывалась с несколькими мужчинами, двое приезжали знакомиться. В результате получила визу невесты в Америке (2007 г), вышла замуж, через год родилась дочка (А.). Жили с мужем (банковский служащий) средне, ей не нравился быт с ним, неумение вести финансы. Параллельно у нее были романы. Работала понемногу (не хотела особо).

После того, как ушла работать в ночной клуб танцовщицей (2011), появились друзья – состоятельные возрастные мужчины, один из них стал ее любовником (R. – на 25 лет старше). Она развелась в 2013 (развод был трудным, но сейчас с бывшим мужем в хороших отношениях, опека над дочкой пополам).

(Если вы – родители и ваша дочь интересуется любовью больше, чем учебой и работой, и не эпизодически, что со всеми бывает, а постоянно, это ваш педагогический провал. Не должен человек иметь паразитические ценности, а “профессия” танцовщицы в ночном клубе или лингвистический вуз с единственной целью – выучить язык для замужества в другой стране – это паразитические ценности. Хищников это тоже касается, но хищники кое-как закрывают дыру в ресурсе работы прокачкой других ресурсов. С переменным успехом закрывают, честно говоря)

R. настоял, чтобы она ушла из клуба, купил бар/ресторан и сделал ее управляющей. Она работала не очень охотно, а R. платил много (говорила, что R. платит больше, чем она нарабатывает). В конце концов работать перестала.

R. купил ей таунхаус в жилом комплексе (который обставили ее друзья и сам R.), автомобиль, обеспечивал, они много путешествовали. E хотела, чтобы R. ушел из семьи, он никак. И в конце концов (в 2017 г) сказала, что с ним расстается (он пообещал, что всегда будет рядом).

Недели через 3 после расставания с R. она знакомится с TM, старше на 22 года. Он в разводе, очень состоятельный – частный самолет, несколько объектов недвижимости в разных штатах, коллекция антикварных автомобилей. Через пару недель после знакомства познакомил ее с семьей (мама, братья, дочери 16 и 20 лет). Е. говорит, что быстро в него влюбилась, а он приезжал посреди рабочего дня на нее взглянуть.

Всего их отношения продлились 5 лет, 2 последних года они жили вместе. За это время он улучшил имидж, похудел на 20 кг (она помогла изменить рацион питания с диетологом, стал заниматься спортом). Был щедрым – меха, драгоценности, брендовая одежда (дал ей карту специально для этого). Но когда она просила, например, деньги с карты отложить для А. (на колледж), он отказывался и говорил – зачем? Ты хочешь от меня уйти? Я оплачу А. учебу.

Как только они стали жить вместе (последние 2 года), Е. подняла вопрос об официальном браке (разумеется с брачным контрактом). Он отшучивался, говорил, что да, попозже. Решение все откладывалось, хотя Е. (нечасто) просила просто озвучить – да или нет, а он в конце концов пообещал все решить до конца 22 г. Е. всегда говорила, что любит его, он в ответ тоже. Но за полгода примерно до их расставания, он стал временами повышать голос (например, орал, когда она ушла из компании молодежи в комнату, типа, хозяйка покинула гостей, а я, говорит, ему даже не невеста, зачем терплю такое), секс ей перестал нравиться, шмоток, говорила – аж до пенсии хватит, а я хочу семью.

Перед их расставанием они поссорились (она взяла 3-ю собачку, не согласовав с ним). А в ответ на его претензию сказала – а меня тут замуж не берут. Через несколько дней поговорили, он жениться отказался, далее с ее слов: «Мы с ТM официально расстались. Очень мирно. Оба плакали. Он мне доделает пол в…, сказал съезжать, когда сама захочу (я сразу после пола) и поможет со счетами, пока я ищу работу» (в это время шел ремонт пола в ее собственном доме).

Она съехала через два месяца, тут же объявился R, дал денег (и продолжает помогать). TM еще месяц спустя забрал у нее машину, а R купил новую.

На СЗ она знакомится с M, влюбляется (М -состоятельный, спортивный, старше на 13 лет, на ЗОЖ (как она). В разводе, 4 детей – двое 14, 15 лет, один с ДЦП -12, младшему 5. Жена отказалась от детей, дети с няней в его отсутствие.

Быстро начались отношения, через 1 мес. дал ей и нашей А. платежные карты, они назначили дату помолвки (и примерную – свадьбы), купил ей кольцо. Е. говорит, что понимает о ребенке с ДЦП (он будет с ними всю жизнь), младшего любит, старшие тоже все хорошие и, как и А., скоро выпорхнут из гнезда. И обязательно родят общего (он тоже хочет с ней). Е. говорит, что давно ей не было так спокойно и хорошо, вдвоем записались на танцевальные курсы, оба в восторге.

И тут, через 5 мес. после расставания с TM, объявляется их с ТМ общая знакомая, приглашает на ланч и 2 часа говорит, как TM без нее страдает и хочет с ней встретиться. На следующий день TM пишет с предложением о встрече. Она не отвечает, а он приглашает еще раз – очень вежливо (. И во время этой встречи (2 часа) он (по ее словам) очень эмоционально, со слезами говорил, что он без нее не может жить, без нее ему ничего не надо – деньги, работа, что он поначалу не понял, как она ему дорога, если она вернется, сразу же будет помолвка, свадьба. Е. говорит, что уже сама стала плакать…Говорит, что такая расстроенная вернулась от него и вот теперь не знает, что делать. Советовалась со мной (я бываю там 2-3 раза в год, ситуацию видела изнутри). И ТМ ей дорог (говорит, что любит его, несмотря ни на что), и последний мужчина М. (кольцо, планы, обещания). Пока ситуацию подвесила.

(Если бы проблемой с ТМ было только его нежелание жениться, теперь можно было бы сказать, что он отрефлексировал СЗ Е. и СЗ эта подросла, поэтому проблема решена. Но у них были конфликты по разным поводам, которые скорее всего вернутся, когда они будут вместе. То есть свадьба состоится, это реально, а вот хорошей брачной жизни может и не получиться, если Е. не поменяет что-то принципиальное в образе жизни своей. Что касается М., то с ним конфликты скорее всего впереди, 4 детей и больной ребенок – серьезное испытание. Поэтому какого мужчину выбрать, должна решать Е., учитывая и возможность родить ребенка. И с тем, и с другим может получиться совместная жизнь, но с тем и другим придется решать какие-то проблемы)

Немного о Е. Она очень добрая, много друзей. Ее характеристики людей – хороший и очень хороший. Если упоминает о недостатках, тут же подчеркивает достоинства. Например, в бывшем муже – хоть и неаккуратен в быту и с ленцой, зато пунктуальный, ответственный, тут же примчится на помощь. ТМ – добрый, щедрый, помешан на работе, на ней же женат. А брак в его систему ценностей не входит. Любит подруг, решает что-то для них – ТМ устроил подружкиного мужа к себе на работу, помог им купить автомобиль с большой скидкой. Е. заботится обо всех нас – высылала деньги, когда бабушка и дедушка болели (нам не надо), мой отпуск у нее весь расписан – чтобы тебе не было скучно, компенсирует стоимость билета (знаю я ваши зарплаты). Гору подарков передает всем. «Когда вы с отчимом ко мне переедете, я смогу лучше о вас заботиться».

У нее красивый дом, она любит его украшать, любит готовить, сервировать стол (с последним мужчиной M. у них семейные ужины).

(Надо ей все-таки искать дело по душе, не обязательно прибыльное, но обязательно полезное людям и интересное себе. Если она добрая, не злопамятная, не эгоистичная, любит ЗОЖ и занимается своим имиджем, перспективы хорошего брака у нее достаточно велики, не с этими двумя, так с кем-то третьим. Финансовый мезальянс компенсируется разницей в возрасте и ее умением создавать уют и приятную атмосферу в доме)

Если это поможет разбору:

ее инстаграмм (Ж… Д….) ….

ТМ – T… M… – ….

(У Е. на фото очень спортивная фигура, она загорелая блондинка. Но я бы не сказала, что хороводы в юности и внимание мужчин сейчас связаны с имиджем, имидж не настолько хорош. Скорее всего у нее неплохие границы в начале отношений. Неплохие границы – результат адекватной самооценки в любви, обратите внимание, что она выбирает мужчин хоть и состоятельных, но намного старше, и результат адекватного локуса, она благодарна им за все данное и даже считает чрезмерным. Но успешной личную жизнь ее нельзя назвать, даже в позитивной интерпретации матери понятно, что долгих и стабильных отношений не получалось, в отношениях были конфликты. Это связано с тем, что со временем отношений самооценка Е. немного искажается и локус искривляется. Только от самооценки и локуса зависят границы, помните это, а динамика в отношениях зависит только от границ. Кто может разобрать, как и почему искажается самооценка и искривляется со временем отношений локус, проанализировав динамику всех описанных матерью отношений?)

Большое спасибо, что прочитали!

Огромное спасибо за Ваш труд!