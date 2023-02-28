Французские производители продуктов питания ожидают повышения цен от магазинов

Французские производители продуктов питания потребовали от дистрибьюторов повысить цены в своих магазинах в среднем на 15% с марта. Об этом заявил Жак Крессель (генеральный директор Французской федерации торговли и дистрибьюторов) в интервью телеканалу BFMTV.

Чтобы достичь соглашения об окончательной цене на свою продукцию, производители и дистрибьюторы завершат торговые переговоры. Крессель заявил, что фирмы будут обязаны закупать товары по цене на 10% выше, чем раньше. Он отметил, что средняя цена на товары крупных брендов будет на 10% выше, чем с начала марта. Крессел заявил, что переговоры были “чрезвычайно трудными” и что многие крупные компании настаивают на повышении цен на свою продукцию на 15%-16%.

“Трудно согласиться на такое большое повышение в столь тяжелое для покупательной способности время”, прокомментировал Крессель.

Он сказал, что дистрибьюторам придется переложить это повышение на покупателей, и отметил, что крупные магазины “постараются ограничить рост цен для конечных потребителей, насколько это возможно.

Согласно опубликованному во вторник отчету Национального института статистики Франсес, уровень инфляции во Франции в феврале вырос до 6,2 процента. Это 14,5-процентный рост цен на продукты питания в годовом исчислении после того, как в январе он составил 13,3 процента, пишет Прайм.