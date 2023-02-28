К 2030 году половину губернаторов заменят искусственным интеллектом

В Общественной палате состоялся круглый стол «Управление российскими регионами: сегодня и завтра».

По итогам дискуссии эксперты приняли программный документ и отправили его в администрацию президента.

При разработке проекта реформы самоуправления общественники учли множество факторов, среди которых влияние иностранных санкций, вынужденное сокращение расходов на госаппарат, а также научно-технический прогресс и растущие возможности искусственного интеллекта.

– К 2030 году площадь Российской Федерации может существенно увеличиться и в таком случае нам придётся содержать по разным оценкам 150-200 губернаторов, а вместе с ними замов и весь чиновничий аппарат, – заявил экономист Сергей Глазьев. – МРОТ к 2030 году может достигнуть космических 25 тысяч рублей, а главы регионов будут получать от 700 тысяч рублей. А ещё нам к этому времени необходимо увеличить армию, построить десяток авианосцев и военную базу на Луне.

Поддержал коллегу министр цифрового развития Максут Шадаев. Чиновник заверил, что уже сегодня искусственный интеллект способен выполнять поручения главы государства на более качественном уровне нежели управленцы.

– IQ искусственного интеллекта уже в среднем выше, чем у чиновников. Если следить за тенденциями, можно сделать однозначный вывод, что машина становится умнее, а чиновники наоборот деградируют. Даже ChatGPT уже сегодня мог бы взять на себя губернаторские функции, – считает министр.

Также, по мнению экспертов, бюджет сможет сэкономить 100-500 млрд рублей на отмене выборов глав регионов.

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