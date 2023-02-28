 

Новых строек в России стало вдвое меньше

28.02.2023, 7:42, Разное
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В России зафиксировано резкое сокращение новых проектов жилых комплексов – почти в два раза по сравнению с прошлыми годами. Застройщики вынуждены снижать строительную активность из-за резкого снижения спроса на жилье, восстановить который не помогло и продление ипотеки с господдержкой. Аналитики рынка ожидают, что спрос продолжит сокращаться как минимум до конца текущего года.

В январе российским девелоперам было выдано 192 разрешения на возведение 2,51 млн “квадратов” жилой недвижимости. Это в два раза меньше, чем в аналогичные периоды 2021 и 2022 годов.

Сокращение объемов строительства прежде всего коснулось локальных рынков Дальнего Востока, Сибири и Поволжья. В Петербурге, Ленобласти и Подмосковье, напротив, объемы нового строительства увеличились на 6-8%.

В Москве в течение января началась реализация 412 тыс. “квадратов” жилья на стадии котлована, что также вдвое уступает прошлогодним показателям.

Объемы нового строительства начали сокращаться с осени пошлого года. Тогда девелоперы рассчитывали, что рынок восстановится в первом квартале 2023 года на фоне новостей о продлении льготных ипотечных программ. Однако в январе объем выдачи льготной ипотеки, по данным Центробанка, оказался втрое меньше декабрьских показателей.

Если спрос не восстановится до конца года, то в 2026-2027 годах (столько в среднем требуется для завершения стартовавших сейчас ЖК) будет серьезный дефицит новых проектов.


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