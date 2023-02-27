Мнение: Человек, который проиграл всё

Я, собственно, не могу писать никаких воспоминаний о Глебе Павловском, поскольку я не только был с ним едва знаком, но и даже никогда вместе с ним не работал, и не имел по жизни никакого отношения к его ФЭПу, то есть «Фонду Эффективной Политики». Всю свою жизнь в политконсалтинге я имел дело с конкурирующими организациями – теми, которые скорее подбирали за ФЭПом крошки со стола.

Но наблюдать со стороны я, конечно, мог – тем более, что Глеб всегда был очень яркой звездой на бледном и чахлом – в интеллектуальном плане – российском фоне, а в «золотую пору» путинской РФ, то есть в «нулевые», он и вовсе был главным придворным политтехнологом России, и даже вёл собственную «аналитическую» программу на НТВ. Сам я запомнил его не по ФЭПу, а гораздо раньше, по временам поздней Перестройки, когда вдруг появился очень странный, формата А5 (!) журнал «Век XX и мир», главным редактором коего был как раз Павловский. Странный журнальчик, по формату больше всего похожий на детский, поражал дерзостью и глубиной заходов даже на фоне тогдашнего изобилия и буйства свободы, я его очень любил читать. Тогда и запомнил его фамилию.

Потом, конечно, окунувшись в мир политтехнологий, узнал о нем побольше, в том числе и всякие смутные слухи – что он был диссидентом, что после ареста якобы сдал всех «подельников» товарищу майору и якобы даже «каялся по телевизору», из-за чего избежал большого срока… Об этом шептались, но, с другой стороны – а кто и что мог ему предъявить? Была Елена Боннер – ну так она и предъявляла. А все остальные – что они могли сказать: «Такая же сволочь, как и мы все»? Наоборот – это, наверно, даже как-то сближало. Да и, с другой стороны, было и наше всё, Солнце русской поэзии, которое раз и навсегда дало ответ всем подобным инсинуациям: «Он мал и мерзок, но не так, как вы – иначе!»

Тем более ничего не мог ему за это предъявить сам обобщенный Товарищ Майор, который «тоже вырос» и стал, собственно, управлять всей страной, пока Павловский пробивался в Главные Политтехнологи. Наоборот: стал сотрудничать со следствием? Так это же прекрасно, это пример для молодежи!

Павловский – умный, тонкий и как мыслитель лишь малость мутноватый, плюс к тому же и отличный организатор; для России – уже почти уникальное сочетание. Совсем не зря он поднялся так высоко и оставался там «наверху» почти 10 лет, «открывая ногой двери в администрацию президента». Его ценили, а он выигрывал выборы. Но все ж – недостаточно убедительно, раз уже с 2004 года Кремль принял решение для верности попросту сворачивать «всю эту демократию», начав возвращение туда, откуда Павловский пришел – в душный совок 1980 года, в «живописную безбытность диссидентства», где пять студентов издают сами себе самиздатовский журнал «Поиски», а товарищ майор поджидает их за углом.

Оглядываясь назад, мы видим одну весьма знаковую веху на пути РФ в бездну – первый Майдан и выборы на Украине 2004 года, заодно – «звездный час» Глеба Павловского как политтехнолога, когда он вместе с другом Гельманом управлял бюджетом чуть ли не в миллиард долларов США, пытаясь «по заданию России» (или товарища майора, что, как мы знаем, одно и то же) сделать президентом Украины бывшего зека Януковича. Звездный час, как мы помним, обернулся сокрушительным провалом и бледным видом президента Путина, который за месяц успел три раза публично поздравить Януковича с победой на выборах, а президентом Украины стал Ющенко.

Януковича, которого Павловский, думается, искренне презирал, выбрать было нельзя; его главное достоинство в глазах президента Путина было как раз основой его неизбираемости. Но яркий южный человек и тонкий мыслитель Глеб Олегович пошел в тот раз, как и встарь, на поводу у товарища майора (уже ставшего подполковником) – и у него ничего не получилось.

Конечно, ему следовало отказаться. С самого начала – узнав, кого ему подсунули в качестве кандидата. Он вполне мог просчитать варианты – интеллект позволял. Вероятно, цинизм подвел. Или сам поверил собственному слогану – что, дескать, его суперкоманда за хорошие бабки сделает президентом даже обезьяну. Бабки в итоге дали более чем хорошие – но обезьяна президентом так и не стала.

Вероятно, Россия проиграла бы и так – что с Павловским, что без него. Собственно, уже с 2011 он был в жесткой опале, и финальную часть пути в бездну товарищ майор ехал сам, ни с кем не советуясь и твердо держа курс. Но…

Все-таки блистательный Глеб оказался слишком мягким. На всех по настоящему важных перекрестках своей судьбы всегда уступал и делал то, что велели… Такая же сволочь, как все мы.