 

С 2021 года выплаты по госдолгу Германии выросли в десять раз

27.02.2023, 20:15, Разное
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Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил в понедельник, что выплаты по государственному долгу Германии с начала 2021 года выросли в 10 раз, с 4 до 40 миллиардов евро.

Это средства, которые можно было бы направить на образование, цифровизацию или защиту климата, заявил он и добавил, что экономически разумно ограничить рост долга.

На прошлой неделе Линднер рассказал T-Online, что рост долга связан с чрезвычайными мерами, принятыми во время эпидемии COVID-19 и нынешнего энергетического кризиса. В этом контексте он подчеркнул, что правительство должно ограничить свои расходы, и государство не сможет решить нынешние экономические проблемы, такие как снижение благосостояния населения.

Санкции ЕС против РФ привели к рекордному уровню инфляции по всей Европе за последнее десятилетие. Федеральное статистическое управление сообщило, что годовая инфляция в Германии в январе достигла 8,7 процента. Это на 0,1 процента больше, чем месяц назад.


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