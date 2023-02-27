“Носил мои трусы”: Пригожин возмущен бесстыдством любовника теперь уже бывшей жены

Вокруг личности Пригожина и его супруги Валерии всегда много скандалов: каждый старается побольнее задеть семейную пару. Самый яркий скандал за последние годы был с эпатажным исполнителем Шнуровым. На вопрос ведущих шоу “Злые языки” Иосиф ответил очень эмоционально.

“Вот хрен бы с ним, он бы меня задел — мы мужики. Зачем ты трогаешь Леру, которая тебя не трогала, слова о тебе не сказала? Шнуров ее называл “бабуля”, “Лера-фанера”. Что ты несешь? Где Лера, где фанера — второй такой певицы в стране нет! Он оскорбил ее профессиональные качества и как женщину задел. Я же его жену не задевал, маму его не задевал. А мог бы он себе позволить так оскорбить людей высокопоставленных из Чеченской республики? Зассал бы! ” — поделился Пригожин.

Да и в целом продюсера очень злит тот факт, что многие звезды, которые получили свою популярность в России, теперь ругают своих бывших коллег по цеху. Так, Иосиф припомнил певице Наргиз ее недостойное поведение:

“Где она была бы, если бы не Фадеев? В такой глубокой **** на Брайтоне, понимаешь. Она приехала, Фадеев ее взял на “Голос”, но он ее мог не выбрать! Она оскорбляет наших артистов, Филиппа оскорбила, оскорбила Макса Фадеева, оскорбляет всех подряд — ну разве это нормально?”, — высказался Иосиф.

Но и сам Пригожин порой становится центром скандалов. А разве может быть иначе, когда бывшая жена Иосифа уходит к охраннику, которого и нанимал заботливый супруг. Оказалось, что он успел не только закрутить роман, но и обобрать бывшую супругу продюсера и его детей.

“Я все оставил детям: квартиры, землю, машину купил сыну, машину подарил бывшей жене и помогал каждый месяц по 10 000 долларов. И помогал, пока не узнал, что она вышла замуж, и какой-то м**** позвонил мне и сказал, что он носил мое нижнее белье, что ходил в моих костюмах. А этот кто-то был моим охранником. А Лена (бывшая жена – Прим. ред.) ему отписала землю под строительство в Домодедово и он эти деньги уже потратил. Я-то все это оставил им, я это заработал”, — возмутился Пригожин.