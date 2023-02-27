Скандалы: Как украсть ЗВР

Слухи о пропаже российских резервов оказались преувеличенными

Россия занимает четвёртое место в мире по объёму золотовалютных резервов. По прошествии почти года с момента заморозки половины из них выяснилось, что большая часть пропала. К саммиту Евросоюза подготовлен документ, согласно которому местонахождение 86 процентов замороженных активов (258 млрд долларов из примерно 300 млрд) неизвестно. ЕС располагает данными лишь о заблокированных 36,4 млрд долларов. Кто же кого перехитрил?

Связаны все

Информация о пропаже российских резервов появилась в момент обсуждения их возможной передачи Украине. По версии осведомлённого источника «Октагона», средства остаются на счетах американских и европейских банков, поскольку их изъятие не только невыгодно, но и угрожает глобальной банковской системе.

– Центробанк хранил средства в американских и европейских банках, при этом евровая часть была конвертирована в доллары. Основными американскими банками выступают JPMorgan Chase и его «дочка» Chase Bank, Wells Fargo & Company, а также U.S. Bancorp, – говорит собеседник издания.

Пошатнуть благосостояние перечисленных гигантов невыгодно в первую очередь Соединённым Штатам. Один лишь JPMorgan Chase признан Советом по финансовой стабильности важнейшим финансовым конгломератом мира и занимает в списке системно значимых банков мира первое место. Банк присутствует как в Европе, так и в Китае, Индии, Японии, Австралии, Новой Зеландии и Канаде.

– Нельзя исключать того, что все эти активы [находящиеся в Европе и США] связаны, например, через «обратное РЕПО», когда они используются в качестве залогов по кредитам. Это означает, что денежные власти не могут наложить арест на эти активы, так как они выступают в роли залога и можно вообще всё разрушить. Иными словами, украинцам нужен кеш, а там сплошные залоги, – выдвигает свою версию кандидат исторических наук, директор Института развития города Севастопольского государственного университета Алексей Тихонов.

Что касается российских золотовалютных резервов непосредственно в США, то американская сторона, по данным источника издания, пока ещё даже не подготовила нормативно-правовые документы по их дальнейшему использованию.

– Пока есть только ряд меморандумов с ООН, согласно которым в случае пакетного решения по Украине на условиях, устраивающих все стороны, резервы могут пойти на восстановление украинской промышленности, – отмечает источник.

По его словам, санкционная политика Штатов весьма избирательна и расходится с декларациями. Все долларовые платежи в российской экономике контролирует американский минфин. Для этого существуют специальные комиссары, которые согласовывают транзакции: когда оплата проводится в долларах, о санкциях никто не вспоминает.

Что в кубышке

В момент блокировки в марте 2022 года общий объём российских резервов составлял около 640 млрд долларов. Такие данные приводил министр финансов России Антон Силуанов, уточняя, что «около 300 миллиардов резервов теперь находится в состоянии, в котором мы не можем их использовать».

К началу спецоперации резервы Центробанка распределялись следующим образом: более 300 млрд долларов было размещено в иностранных ценных бумагах, свыше 150 млрд – в наличной валюте и депозитах в банках за рубежом, более 130 млрд – в золоте на территории РФ, около 30 млрд – в резервах в Международном валютном фонде и в специальных правах заимствования.

Что касается валютного и географического распределения, то из отчёта ЦБ следует, что к началу прошлого года, не считая золота (21,5 процента активов, находящихся в хранилище в России), их большая часть – 16,8 процента – находилась в Китае, 15,7 процента – в Германии, чуть менее одной десятой – во Франции. Более трети активов, размещённых в иностранной валюте, приходилось на евро, 17,1 процента – на юань, 10,9 процента – на доллар.

По состоянию на 3 февраля 2023 года объём международных резервов составлял 601 млрд долларов.

«Миленький бизнес»

Обнаруживать российские средства невыгодно и европейской стороне, интегрированной в международную систему. Как пишет в своём телеграм-канале инвестбанкир Евгений Коган, «реалистичная версия [пропажи активов] – “вижу, но не скажу и буду валять дурака”. А пока суть да дело, буду получать доходы от замороженных средств. Обратим внимание на информацию от того же Euroclear (Европейская клиринговая система. – τ.). Замороженные активы россиян обеспечили порядка половины прибыли этой достопочтенной организации. А чего… миленький такой бизнес получается. Доходы от использования средств идут в прибыли тем, кто подсуетился и оказался рядом».

Пока активы не найдены, на Западе продолжают звучать «декларации о намерениях». На днях послы ЕС одобрили создание специальной рабочей группы по передаче замороженных российских резервов на помощь Украине. Сообщается, что группа должна будет рассмотреть все правовые аспекты такой инициативы. Единодушия по этому вопросу даже среди европейских стран нет: ранее Швейцария, не входящая в Евросоюз, но поддерживающая его в большинстве решений о санкциях, признала незаконной конфискацию активов россиян на своей территории.

Также наряду с обсуждением возможной передачи российских активов Украине в ЕС продолжается работа и над десятым, «юбилейным» пакетом санкций, который планируется принять до 24 февраля. На днях стало известно о том, что проект включает в себя обязательство банков сообщать информацию об активах ЦБ РФ, а также усиление их обязательств по отчётности о замороженных активах.

«Летучий капитал»

Эксперты предлагают ещё пару версий исчезновения активов, обращая внимание на успешные прецеденты их сокрытия в прошлом. Вплоть до венгерских событий 1956 года Советский Союз в международных расчётах использовал доллары США. В середине 1950-х из-за опасения американских санкций и во избежание блокирования средств на счетах американских банков советское правительство решило перевести часть долларов в Европу.

Для этого была использована следующая схема. Валюта была размещена на счетах «Московского народного банка» в Лондоне. Затем в 1957 году «Моснарбанк» направил часть средств в другой советский заграничный банк – парижский Banque Commerciale pour l’Europe du Nord («Евробанк»). Впоследствии доллары, размещаемые «Евробанком» на финансовом рынке Европы, стали называться евродолларами.

Как пишет в своей статье «Прародитель евродоллара» (журнал «Экономические стратегии») генеральный директор АНО «Экономическая летопись» Николай Кротов, «после того как в организацию перемещения по миру этих денег были включены офшорные банки, евродоллар окончательно вышел за пределы каких-либо ограничений». По его выражению, фактически был сформирован «летучий капитал».

– Доллар, по сути, разделился на американский и евродоллар. Последний стал главным инструментом межбанка в Лондоне. В то время это была модная и горячая тема: широко обсуждалось, что СССР, дескать, захватывает мир, выводя денежную систему из-под контроля ФРС. Потом внимание как-то спало, но система работала, – поясняет Алексей Тихонов. – Такое впечатление, что сейчас нечто подобное разворачивается уже в Эмиратах или в Азии.

Схема из 90-х

Ещё одна схема возникла в 1990-х годах. Тогда на острове Джерси была создана компания Financial Management Company Ltd (FIMACO). Центральный банк РФ передавал в управление этой фирмы валютные активы, FIMACO направляла их в управление парижского «Евробанка», а «Евробанк», в свою очередь, через «родственный» российский банк «Еврофинанс» активно участвовал в размещении этих средств на рынке государственных краткосрочных облигаций.

Согласно неписаным правилам Международного валютного фонда, такие действия недопустимы, поскольку страны не должны размещать валютные резервы на собственных национальных рынках, однако, по словам экс-главы Центробанка РФ Виктора Геращенко, компания FIMACO использовалась, в частности, для этих целей, и, вероятно, в ЦБ о ней хорошо помнят.

Складывается впечатление, что реальный конечный бенефициар исчезновения активов РФ, как и в случае с подрывом газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», будет скрываться до последнего, поскольку это выгодно сразу нескольким сторонам.

Анна Таволга

Оригинал материала: “Октагон”