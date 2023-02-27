 

“Транснефть” из-за неуплаты прекратили поставки нефти в Польшу

27.02.2023, 16:03, Разное
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Компания “Транснефть” планировала доставить российскую нефть из РФ на польские нефтеперерабатывающие заводы до 31 февраля. Однако заказ на маршрутную доставку не был выполнен и оплата за него не поступила.

Экспортный график Минэнерго РФ не утвердил отгрузку “Транснефти” в Польшу. Игорь Демин выступил от имени “Транснефти” и заявил, что “Транснефть” не будет осуществлять отгрузку в эту страну. Транснефть” экспортирует нефть в другие страны на основании экспортного плана, утвержденного Министерством энергетики России, и маршрутов заказов от грузоотправителей. Демин заявил, что, согласно графику, нефть должна была быть доставлена на польские нефтеперерабатывающие заводы в последней декаде февраля.

Однако маршрутные поручения, включающие подтвержденные ресурсы и оплату за транзит, не были выполнены. Кроме того, произошли операционные изменения, которые не позволили осуществить поставки польским клиентам. Он заявил, что транспортировка нефти в Польшу через ПАО “Транснефть” была невозможна.

Председатель правления топливного концерна Orlen Dan Obajtek ранее рассказал в Twitter, что РФ прекратила поставки нефти в Польшу. Он заявил, что за последние месяцы в Польшу из РФ было импортировано только 10% сырья.


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