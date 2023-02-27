 

Банки России предложили в разы снизить ограничения на перевод самому себе

27.02.2023, 15:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Банки России предлагают снизить бесплатный денежный лимит по переводам самому себе с 1,4 миллиона рублей до 300-600 тысяч рублей. “Мы считаем, что СБП (Система быстрых платежей) должна быть еще более доступной для населения, и в лимит 200-300 тысяч рублей в месяц будет укладываться абсолютное большинство клиентов”, — цитирует представителя ВТБ URA.ru.

Напомним, ранее ЦБ РФ предлагал ввести ограничения до 1,4 миллиона рублей в день.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.01.23 / Скончался обладатель Кубка европейских чемпионов по гандболу Юрий Житников

23.09.22 / Екатерина Одинцова, Евгений Бондаренко и другие гости презентации FREE AGE

09.05.22 / Мнение: Пасмурный парад

16.07.22 / Сеть «Вкусно и точка» заменит кофейные зёрна гороховыми

14.07.20 / Убийство Марата: невинность, нож и ванна

19.01.23 / Мало свободы действий — французское правительство надеется на недолгие забастовки

26.02.22 / Националисты с Украины расстреляли военного ВСУ при попытке бегства – ФСБ

22.01.21 / Каковы реальные цели глобалистов и технократов?

14.11.22 / Потерявшая стыд любовница Виторгана станцевала стриптиз на камеру: Сжала груди и виляет лобком

09.05.21 / В список эфирных войдёт телеканал, целиком посвящённый Сталинградской битве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика