Банки России предложили в разы снизить ограничения на перевод самому себе

Банки России предлагают снизить бесплатный денежный лимит по переводам самому себе с 1,4 миллиона рублей до 300-600 тысяч рублей. “Мы считаем, что СБП (Система быстрых платежей) должна быть еще более доступной для населения, и в лимит 200-300 тысяч рублей в месяц будет укладываться абсолютное большинство клиентов”, — цитирует представителя ВТБ URA.ru.

Напомним, ранее ЦБ РФ предлагал ввести ограничения до 1,4 миллиона рублей в день.