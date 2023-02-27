Скандалы: «Благодаря мне уволили 100 учителей»

Жалобщик всероссийского масштаба раскрыл схему выявления неугодных

Петербуржец Тимур Булатов называет себя борцом с ЛГБТ и общественным деятелем. Хотя его называют и «профессиональным доносчиком». Тимур с этой формулировкой не согласен. Тем не менее не отрицает, что ему удалось уволить сотню учителей, по его инициативе возбуждали дела об оскорблении чувств верующих.

Булатов жаловался на авторов телеграм-каналов, стендап-комиков, художников. В интервью «МК» мужчина рассказал, зачем он это делает.

С Тимуром Булатовым мы связались через соцсети. Я сразу обозначила тему разговора. А собеседник сразу дал понять, что песня «Напрасно вы смотрите косо на то, что строчу я доносы» — не про него. Аргументировал свою позицию: «Сигналы о преступной деятельности тех или иных граждан – это доносы? На кону жизнестойкость моей и вашей Родины. Звоните».

Перед разговором мужчина скинул мне фото молодого человека с длинными волосами. Прокомментировал: «Этого студента ВШЭ из Москвы скоро отправлю на нары. Вернее, на тюремную парашу. Сядет лет на 5-6»».

Мы созвонились.

— Я как раз сейчас эфир смотрю «60 минут». Не пропускаю ни одной передачи. Остальное для меня — не новости, – начал Тимур.

— Вы не работаете?

— Я дома работаю. Занимаюсь ювелирным и кузнечным делом. Изготовляю и продаю подарочные ножи. У меня в роду были потомственные кузнецы. Родом я с Урала, из тех мест, про которые писал Павел Бажов.

— Вам не нравится слово «донос», которое употребляют в отношении вас…

— Донос – унизительная фигня, их пишут анонимно. А я с 2008 года напрямую взаимодействую с отделами по борьбе с экстремизмом в нескольких десятках регионов России. Если я вижу в интернете того или иного подозрительного субъекта, то сигнализирую в органы.

— Вам за это платят?

— Нет. Я занимаюсь патриотической работой. Защищаю традиционные семейные ценности. Свою страницу в соцсети использую, как винтовку. Я не блогер, мне не нужны лайки, друзья, подписчики. Прежде всего веду разведывательные действия на площадке в ВКонтакте.

Сейчас работаю ещё с «Одноклассниками». Благодаря этой соцсети, выявили в Красноярске ретивую женщину, у которой дочка живёт на Украине. Так вот, эта дама защищает Украину. Сейчас сядет по статье.

Недавно по моему заявлению возбудили дело в отношении студентки Олеси Кривцовой, которую обвинили в оправдании терроризма и дискредитации армии РФ. Когда её заметили местные, мне написали: помоги, у тебя это очень быстро получается. Мне скинули ее контакты, скриншоты её постов в интернете. Я связался правоохранителями, отправил им все материалы.

Помните, в Питере одна молодая дурочка испохабила инсталляцию городов-побратимов Мариуполя и Санкт-Петербурга? На школьницу оформили административку. Теперь я пытаюсь привлечь её по уголовной статье «вандализм». Гражданка испортила надпись, инсталляцию увезли на реставрацию. Я потребую, чтобы она возместила ущерб. Надо получать от жизни пощёчины, чтобы думать прежде, чем что-то делать.

В четвертом классе я прочитал книгу китайского философа Сунь Цзы «Искусство побеждать». Она стала моей любимой на всю жизнь.

— В школе вы так же внимательно следили за одноклассниками, жаловались на них?

— Нет. У меня мама работала в школе, никто не рисковал мне что-то предъявлять. В школе я играл в театре, руководил двумя кружками – авиамодельным и судомодельным. Занимался общественной деятельностью. Я был самым маленьким в классе, но меня даже по этому поводу не цепляли. С детства у меня позиция – людей ценят не за внешность, а за их пользу обществу.

«Буду требовать убрать слово «толерантность»

— Некоторые из тех, на кого вы писали заявления, ничего страшного не совершили – никого не убили, ничего не украли…

— Есть законы, которые надо соблюдать. Не соблюдаешь — придётся отвечать. Во всех странах это нормально и только в России говорят: почему либеральную общественность сажают? Если человек живет в РФ и глумится над законами государства, ему надо преподать урок. Пусть посидит. Потом выйдет. Возможно, поумнеет. Правда, таких примеров меньше. Некоторые становятся еще более озлобленными.

У меня есть сосед. Он пацифист. Наши взгляды с ним не совпадают. Но он — здравомыслящий человек, ничего не пишет в соцсетях, не гадит в комментариях, не призывает вводить санкции. На Новый год мы вместе выпили шампанское.

Ты имеешь свое мнение, вот и имей. Не надо его выпячивать. Я тоже имею мнение, но не пишу посты в соцсетях по этой теме. Каждый человек имеет право на мнение, но нельзя забывать про обязанность. Либеральная общественность забывает о том, что надо соблюдать законы страны, в которой они живут. Не нравятся законы — становись депутатом, меняй их. Или вали отсюда.

— Вы поддерживаете идею отнимать недвижимость у тех, кто уехал?

— Я очень «за». Человек предал Родину. Он не просто уехал, а везде продвигает свой кейс, как говорят либералы. У таких надо отнять недвижимость, а на вырученные средства построить роддома, помочь бездомным, детям.

Еще я считаю, нужно заменить слово «толерантность» на наше русское – «терпимость». Я был в составе инициативной группы от Петербурга, когда принимали закон, усиливающий ответственность за пропаганду ЛГБТ. В ближайший год я намерен реализовать две цели. Удалить слово «толерантность» из документооборота РФ. Чтобы в школах уроки толерантности стали уроками терпимости. Тогда дети начнут правильно воспринимать мир. Вторая мишень – выведение аборта из обязательного медстрахования. Захотела какая-то женщина убить своего ребенка, пускай это делает за свои деньги. Я не хочу быть соучастником детоубийства.

— Аборт — личное дело человека.

— Если личное, то пускай они лично и платят за убийство ребёнка. Аборт нужно разрешить только по медицинским показаниям.

— Бывает, что женщина случайно забеременела, не хочет рожать или у неё нет денег.

— Пусть родит и сдаст в детдом. Ребёнка примет другая семья, которая не может родить. Но грех совершать нельзя. Я проведу опрос верующих людей, хотят ли они быть соучастниками убийства детей. Если бы вы знали, сколько проводят абортов по стране, вы бы удивились и согласились со мной. Это же богатство страны. Если по-шкурному, то это будущие налогоплательщики, участники выборного процесса и так далее.

«Если учитель опубликовал фото с бокалом – ему не место в школе»

— На вашем счету десятки жалоб на учителей. Чем они вам не угодили?

— Мы до сих пор выявляем учителей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Извращенцы не должен находится рядом с детьми. Например, свою деятельность по борьбе с педофилами я начал в 2005 году. В 2008 году наткнулся на видео из Канады, где были изображены маленькие девочки, а взрослые мужики оставляли им комментарии. Те девочки оказались из Одессы. Я нашел их страницы в соцсетях. Отправил информацию в их школу. На следующий день в школу приехала прокуратура. Тогда еще с Украиной можно было работать.

Если я за что-то берусь, то делаю основательно. Вот сейчас разговариваю с вами и пеку блины. Ни один подгорел, потому что я специалист в этом деле.

— Помимо разоблачения педофилов, вы способствовали увольнению учителей, которые вели беседы о толерантности…

— Был такой Борис Романов, который занимался шведским проектом под названием «Живая библиотека» (международный проект, задуманный для борьбы с дискриминацией и ксенофобией. В качестве спикеров проекта выступали разные представители субкультур, религий, профессий, сексуальных ориентаций – «МК»). Мы закрыли тот проект. После чего Романов устроился в школу. Я предоставил учебному заведению информацию о нём. Мне сказали: не привлечен, значит, не виноват. Никак не получалось его уволить.

Но я все равно нашёл, по какому поводу его посадить. Он опубликовал фейковую информацию, радовался санкциям, нехорошо писал про Россию. Он отсидел меньше года. Его отпустили. Романов сбежал из России. Так что пусть бегут и не оглядываются.

— Вы жаловались на учителей, если вас не устраивал их внешний вид. Не перебор?

— Вы считаете, пирсинг у учителей – это нормально? Например, я, как родитель, считаю, что нет.

— У меня тоже пирсинг в пупке.

— Пупок не видно. А в Красноярске была учительница музыки Мария Шестопалова, мы ее называли «наша Маша». На ее лице было штук пять проколов, она была как подушечка для булавок. В школу приходила в вызывающем виде. На неё мне пожаловались родители детей, которые учились в той школе. Вы в курсе, чтобы уволить учителя, достаточно найти его фотографию в баре с бокалом?

— То есть выложил учитель в Сеть фото с бокалом — вон из школы?

— Первый раз можно ограничиться предупреждением от директора. Если это происходит систематически, человека надо увольнять. Я всегда говорю либерде: ваши права заканчиваются там, где начинаются права других граждан.

Заведи фейковую страницу и выкладывай там свою личную жизнь. Или обрежь лицо, где ты изображен с бокалом. Не понимаю, зачем всем об этом рассказывать?

Обязанность здравомыслящего родителя — обеспечить безопасность ребенка. Если он видит, что учитель придерживается либеральных взглядов, он имеет право сигнализировать. Это родительский долг.

«Я корректирую интересы сына»

— У вас двое детей. Старшему – 17 лет. Какие у вас отношения с сыном?

— Шикарные. Можно считать образцовыми. Перед тем как родился сын, я прочитал ворох литературы по детской психологии. Подготовился так, как не готовится ни один родитель. Он прислушивается к моему мнению и доверяет.

Расскажу один случай. Однажды сыну одноклассники дали попробовать пакетик снюса (нюхательный табак — «МК»). Он принес пакетики мне, потому что как нормальный ребенок почувствовал опасность. Я был зол и взволнован. Один пакет отдал на анализ в химлабораторию. Второй кинул директору школы на стол и попросил навести порядок в учебном заведении. Вызвал туда полицию. Всю школу на уши подняли. Затем написал знакомым депутатам открытое письмо, которое зачитали с трибуны. После этого снюсы запретили продавать в России.

— Со школой отношения не испортились?

— У нас идеальные отношения. Хотя к этой школе у меня были претензии при другом директоре, когда мой сын ещё там не учился. Я узнал, что ученица той школы увлекается движением MLP — «Май Литл Пони». В интернете девочка была подписана на кучу извращённых сообществ этой субкультуры. И там все эти картинки с пони. Я пришёл в школу, сообщил. С родителями девочки провели работу.

Если родитель купил ребенку смартфон, он должен обезопасить его, контролировать, что он смотрит.

— Для вас станет трагедией, если сын, например, начнёт курить?

— Он не начнет курить, потому что я не курю. Я не курю, потому что мама подкладывала мне в туалет медицинскую литературу, где было много сказано о вреде курения. А у него есть перед глазами пример — дедушка, который получил инсульты, так как пил и курил.

— С курением разобрались, а если он будет смотреть на ютубе то, что вам не нравится?

— Мы обсуждали с ним ролики, которые он смотрит. Я корректировал его интересы. Он есть у меня в друзьях ВКонтакте — я сам сделал ему аккаунт. Там он не под своим именем, иначе к нему начнут лезть всякие либералы. Он ничего не постит на странице, у него нет времени. Использует соцсеть только для общения.

— Вы можете читать его сообщения?

— Если захочу, то да, но я этого не делаю. Считаю, что личная переписка недоступна даже для меня.

В моей квартире установлены камеры: в спальне, в детской дочери, которая еще маленькая, в коридоре, кухне, у входной двери. По приложению я могу в любой момент посмотреть всё, что происходит дома. Но в комнате сына камеры нет, потому что он взрослый человек, у него есть своя личная жизнь.

— Если он когда-нибудь пойдёт на запрещенный митинг, тоже на него нажалуетесь?

— Этого не произойдет. Сын видит, как я реагирую на митинги, политические события. Я при нём звоню в полицию, сигнализирую, что там-то стоит человек, заберите его. Он понимает, что за нарушение закона последует кара.

Недавно мы завтракали вместе, а в это время я как раз беседовал по телефону по поводу дела художницы Юлии Цветковой (Минюстом РФ признана иноагентом – «МК»), которое возбудили по моей инициативе. Так что сын в курсе всего.

«У меня полторы тысячи соратников по всей России»

— В 2012 году у нас состоялась конференция, на которой я сказал, что мир когда-то разделится на две части: одни останутся с Богом, другие — с ЛГБТ-бесценностями, по-другому не могу называть. У людей есть право быть хоть дельфином по гендеру, только не надо это нести в общество, как норму, — продолжает Булатов. — Еще я намерен бороться с однополыми браками. И с теми врачами, которые выдают разрешение на смену пола. Одного такого доктора мы в свое время уволили. Мы разрушим эту тему, чтобы в России не было ничего подобного.

Расскажу случай. У моих соседей по дому есть дочка, студентка. Так как я к безопасности своей семьи привлекаю все знания и умения, то установил несколько камер в подъезде. То есть на дисплее вижу не только человека около двери, но и окружающий интерьер.

Как-то тестировал камеру, вывел изображение на большой экран. Вдруг смотрю — в лифте пухленькая соседка странно себя ведёт со своей подружкой, обнимается и всё такое. Мне стало дико. Вечером сообщил её отцу, попросил повлиять на дочь. Сказал, что у нее кризис с самооценкой, она полненькая, ей надо заняться собой. Сосед отдал её в фитнес.

По итогу она сбросила больше 30 кг, у неё появился парень. Она стала вести нормальный образ жизни, не ушла в радужную муть. Мы с ней остались в хороших отношениях, недавно чай пили у меня на кухне.

— Вам никогда не высказывали такое, чтобы вы не лезли в личную жизнь других людей?

— Говорили. Был такой Никита Томилов в Екатеринбурге. Он много высказывался по поводу моей деятельности. Я сделал всё, чтобы в отношении него возбудили дело. Он убежал в Германию.

Мне поступают угрозы. Одного такого человека я выявил и посадил. Я четко знал, что он планирует на меня нападение. Но я ни от кого не прячусь. Хожу с открытым лицом, все либералы в городе меня знают.

Но были и обратные ситуации. В 2020 году я сделал рейд в Екатеринбурге по пользователям соцсети от 14 до 18 лет. Все эти ребята были подписаны на всякие радужные паблики. Я узнал их адреса, номера школ. Как руководитель сообщества «Родители России», отправил собранный материал со своим мнением директорам школ, завучам по воспитательной работе, школьным психологам. На каждого ребенка материала было собрано страницы на три, всё ёмко, кратко, по-военному. Указал, что ребенок подписан на извращенные паблики, ведет нехороший образ жизни в интернете. Потребовал повлиять на их родителей за неисполнение обязанностей. И поверьте, порядка двух десятков тех ребят сейчас у меня в друзьях. Они меня поздравляют с праздниками…

Многие говорят: у тебя нет личной жизни, ты несчастный и никем не любимый человек. Поверьте, я самый счастливый муж на свете, самый счастливый отец. У меня сама счастливая жена в мире. У меня чудесная любящая семья.

— Сколько людей посадили-уволили по вашим заявлениям?

— Я считал уволенных учителей. Вот тот Романов, который сбежал из России, был сотым учителем. Сейчас в разработке у меня находятся ещё два педагога. Один под вопросом, там шатко-валко, второй – сто пудов. Он подписан в интернете на всякую либеральную радужную муть. Плюс с 2010-2019 года делал несколько сомнительных перепостов. А ведь ученики, когда приходят на страницу учителя, первым делом смотрят, на что подписан их педагог, какие у него интересы. Так что я полностью изучаю страницу человека.

Чтобы продиагностировать страницу пользователя за несколько лет, требуется и впрямь много времени. Поэтому у меня есть соратники по всей России, которые мне помогают. Их около полутора тысяч. Они делятся на людей первого, второго и третьего порядка.

Если сложная задача, я задействую людей первый порядка, не очень сложная – второго. Если лайтовая фигня, например, надо подписаться в телеграм-канале, куда меня не пустят или проникнуть в закрытую группу в соцсети, нащёлкать скриншотов – это третий порядок.

.- У вас есть мечта?

— Мечта, чтобы в России не было навязываемой Западом идеологии греха в публичном плане. Думаю, в будущем мир разделится на два полушария. В одной половине останутся нормальные люди, в другой — вся содомия. Хорошо, что сейчас многие уезжают за границу. Зачем мучить себя и окружающих? В том числе меня отрывать от семьи, которой я могут посвятить больше времени.

— Вы сами были за границей?

— Был в Италии, Франции, Германии. Понравилось. Я ездил в Европу, только чтобы посмотреть на величайшие архитектурные творения. Мне было важно увидеть всё своими глазами.

— Вам показалось, что в Европе страдают люди от того, с чем вы боретесь?

— Обнаружил следующее. Раньше во Франции было много радужных флажков или заведений, куда приглашали людей разной ориентации. А сейчас их практически нет. Во всяком случае, флажки убрали, потому что там обосновались одни мигранты, которым это не интересно.

Кстати, иностранные СМИ тоже обо мне писали. В 2016 году вышла публикация в «Лос-Анджелес Таймс». А чуть раньше ко мне приезжали журналисты Би-Би-Си, сняли меня в фильме «Загнанные». Помню, репортёрша говорила: «Я поражена свободой в России, тем, что делает гражданское общество». И она не имела в виду всяких навальнистов. Она говорила о таких, как я.

— Я поняла вашу позицию. Кстати, вы блины допекли, ничего не подгорело?

— Пока мы с вами разговаривали я сделал стопку блинов, высотой сантиметров десять. Через три часа прилетит супруга из Москвы, она отдыхала в загородном клубе. Я не поехал с ней, потому что на мне вся семья. Я же суперпапа.

Ирина Боброва

Оригинал материала: “Московский комсомолец”