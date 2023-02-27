На востоке Москвы загорелся двухэтажный склад

На востоке российской столицы загорелся двухэтажный склад. По данным телеканала “360”, площадь возгорания — 10 на 20 метров.

Кроме того, произошло обрушение крови на площади 20 квадратных метров. “Площадь пожара уточняется, горит одноэтажный склад с металлическими конструкциями, по пострадавшим информация не поступала”, — заявили в МЧС.