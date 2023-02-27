«Не давать им слово в масс-медиа, не пользоваться их услугами» – в Минкульте предложили бойкотировать сторонников культуры отмены

Министерство культуры России разработало концепцию по борьбе с западной культурой «отмены», которая всё чаще затрагивает русскую культуру и историю, а также используется для давления на российские компании.

Чиновники уверены, что этому явлению можно противостоять классическим бойкотом.

Согласно 250-страничному документу, разосланному в культурные учреждения и представительства, сторонники кэнселинга должны столкнуться с бойкотом: нельзя давать им слово в масс-медиа, нельзя пользоваться их услугами, нельзя даже лишний раз упоминать их, чтобы не повышать им медийность.

– В первую очередь бойкот должен инициироваться и поддерживаться неравнодушными гражданами, общественниками и активистами, – поясняют чиновники. – Необходимо не только бойкотировать самих сторонников кэнселинга, но и предъявлять претензии тем компаниям и площадкам, которыми они пользуются. Суть кампании заключается в том, чтобы планомерно вытеснять адептов культуры отмены из публичного пространства.

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