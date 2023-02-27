Motorola представила концептуальный смартфон Rizr с выдвижными экранами

Компания Motorola продемонстрировала концептуальный смартфон Rizr на выставке мобильных технологий MWC 2023. Он оснащен выдвижным сенсорным экраном. Об этом рассказал Android Headlines.

В своем Twitter главный аналитик CSS Insight Бен Вуд опубликовал видео, демонстрирующее основной принцип работы гаджета. В нем показано, как часть экрана, загнутая к низу, тянется вверх и выдвигает дисплей. “Вау!” Идея всплывающего дисплея Motorolas действительно впечатляет. Они даже разрешили нам поиграть с ним еще немного”. Вуд сказал, что будет интересно посмотреть, как такие смартфоны будут выпущены в продажу.

В сложенном виде смартфон выступает в качестве информационного дисплея на задней панели. Хотя точные детали этого концептуального телефона еще не раскрыты, видно, что он оснащен двойной камерой.”Газета.Ru” ранее сообщала, что Samsung намерена выпустить шесть складных смартфонов в 2024 году.