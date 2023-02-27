 

HiFi-поток звука создал новую персональную волну “Сила звука”

27.02.2023, 13:15, Разное
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Компания HiFi-streaming Sound запустила персональную волну “Сила звука” для абонентов своей услуги. Каждый абонент может регулировать громкость индивидуально. Об этом “Газете.Ru” рассказали в пресс-службе компании.

“Сила звука” использует различные модели искусственного интеллекта для предсказания предпочтений и настроения своих пользователей. Сила звука” подстраивается под предпочтения каждого слушателя и становится лучше с каждым понравившимся или не понравившимся треком. Сила звука” – это нетривиальная работа, благодаря которой технология кажется пользователям совершенной. Музыка должна быть персонализирована для слушателя. Она также должна учитывать обстановку, в которой они находятся.

Бренд “Sound” – это слияние технологии и контента, которое превращается в волшебство. Чтобы сделать прослушивание музыки более приятным и легким, мы разрабатываем инновационные технологические решения. Михаил Ильичев, генеральный директор HiFi Streaming Sound, сказал, что “Сила звука” создает персональную звуковую волну и подстраивает музыку под каждого слушателя.

Сила звука” уже доступна в веб- и мобильных приложениях Sounds, а также на смарт-динамиках SberBoom mini и SberBoom. К февралю она будет доступна многим пользователям.


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