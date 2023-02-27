 

Мишустин потребовал создать фонды запасных частей для самолетов

27.02.2023, 13:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что авиакомпании не должны сталкиваться с проблемами при полетах российских самолетов.

Он также сказал, что РФ необходимо создать фонды и спланировать их логистику. Отечественные самолеты должны быть просты в эксплуатации. Необходимо создавать фонды запасных частей, планировать логистику и улучшать технические и эксплуатационные процедуры. Мишустин заявил, что Министерство промышленности должно держать этот вопрос на контроле. Премьер-министр заявил, что в 2023 году правительство потратит 5 млрд рублей на модернизацию заводов по производству компонентов и других деталей самолетов. В последующие 14 лет объем финансирования может вырасти до 376 млрд. рублей.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.04.21 / Принц Гарри поделился воспоминаниями о принце Филиппе: “Он был мастером барбекю и легендой стеба”

08.02.22 / В гостях у вечности

24.02.22 / Скандалы: Борис Минс будет судиться по англосаксонскому праву

12.01.22 / Как стильно одеваться в повседневной жизни женщине за 40: тренды, которые обеспечат идеальную основу зимне-весеннего гардероба

07.09.22 / СМИ: супермодель Жизель Бундхен съехала от мужа Тома Брэди

08.09.22 / СМИ: Леонардо Ди Каприо влюбился в 27-летнюю Джиджи Хадид, а она ему отказала

29.06.22 / Мнение: Силы развертывания

19.09.21 / В ярком цвете и не только: какие пиджаки уже в моде этой осенью

12.01.21 / «Рутениевое кольцо» – в России появится сеть туристических маршрутов по самым экологически загрязнённым местам

13.04.22 / Король Нидерландов Виллем-Александр отпраздновал свое 55-летие заранее

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика