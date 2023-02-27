Мишустин потребовал создать фонды запасных частей для самолетов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что авиакомпании не должны сталкиваться с проблемами при полетах российских самолетов.

Он также сказал, что РФ необходимо создать фонды и спланировать их логистику. Отечественные самолеты должны быть просты в эксплуатации. Необходимо создавать фонды запасных частей, планировать логистику и улучшать технические и эксплуатационные процедуры. Мишустин заявил, что Министерство промышленности должно держать этот вопрос на контроле. Премьер-министр заявил, что в 2023 году правительство потратит 5 млрд рублей на модернизацию заводов по производству компонентов и других деталей самолетов. В последующие 14 лет объем финансирования может вырасти до 376 млрд. рублей.