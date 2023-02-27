Скандалы: Золотой фрод

В РФ предупредили об отмывании денег через драгметаллы

Финразведка и ЦБ предупредили о рисках отмывания денег и вывода их за рубеж через драгметаллы. Рекомендации повысить контроль за такими сделками уже направлены в кредитные организации, сообщили «Известиям» в Банке России и Росфинмониторинге. Недобросовестные компании через цепочку технических фирм приобретают золото, а затем продают его за наличные, усложняя таким образом отслеживание движения активов.

Это происходит на фоне повышенного интереса граждан к драгметаллам: по данным Минфина, в 2022-м россияне купили 75 т золота в слитках, что в разы больше прошлогодних значений.

Нечистое серебро

Финразведка направила в банки рекомендацию обеспечить повышенный контроль за операциями по покупке драгметаллов, поскольку такой инвестиционный инструмент стал нести риски отмывания денег. Об этом «Известиям» рассказал статс-секретарь Росфинмониторинга Герман Негляд. Он напомнил: служба действует в соответствии с риск-ориентированным подходом.

— Золото как инвестиционный инструмент приобрело повышенное значение, потому что доверие к ряду иностранных валют подорвано в нашей стране. Покупкой слитков интересуются граждане и юрлица. С учетом этого особенно важно обеспечить контроль сделок по приобретению драгметаллов, проверку источников происхождения средств, — уточнил Герман Негляд.

В Банке России выявляют признаки того, что отдельные сделки с драгоценными металлами носят подозрительный характер и могут быть направлены на вывод активов за рубеж, подтвердили «Известиям» в ЦБ. Представители регулятора подчеркнули: сведения о таких случаях оперативно фиксируются в платформе «Знай своего клиента» при оценке риска вовлеченности граждан в подозрительные операции.

— Кредитные организации учитывают эту информацию в собственных противолегализационных процедурах, — уточнили в Центробанке.

«Известия» отправили запросы в крупнейшие финорганизации с просьбой пояснить, видят ли они риски использования драгметаллов для целей отмывания денег и вывода их за рубеж. Ответ дал только «Сбер», сообщив, что выполняет все предписания регулятора, а также использует широкий спектр собственных инструментов для контроля легальности сделок.

Схема отмывания с использованием драгметаллов, пояснили «Известиям» юристы, может выглядеть следующим образом: недобросовестные фирмы через цепочку технических компаний покупают золото или серебро. Затем слитки либо вывозят за рубеж, либо перепродают их между аффилированными посредниками, а в конечном итоге — банку. Полученные средства впоследствии обналичиваются.

В такой схеме используется мнимый, транзитный характер перечислений, в ней участвуют технические юридические лица, отметила юрист фирмы «Гуричев, Малинин и партнеры» Татьяна Макаренко. Она подчеркнула, что сценарий обналичивания денег через использование золотых слитков и драгоценных металлов аналогичен тому, где применяются инвестиционные монеты. О нем ЦБ сообщал в январе 2022-го.

Все на золото

Спрос на драгметаллы в России значительно вырос в прошлом году. В частности, в 2022-м граждане купили более 75 т золота в слитках, тогда как в 2020–2021 годах этот объем составлял порядка 5 т, сообщили «Известиям» в Минфине. Там подчеркнули: такая тенденция связана с отменой НДС в 20% при покупке слитков.

— Эта мера повысила инвестиционную привлекательность указанной категории драгоценных металлов, — пояснили в ведомстве.

Помимо законных инвестиций отмена НДС на первый взгляд делает золото и серебро интересным инструментом для разного рода схем по отмыванию и обналичиванию денежных средств, полагает адвокат Pen&Paper Алена Гришкова. Кроме того, она добавила: учитывая ограничения на покупку наличной валюты, предполагается, что золото можно рассматривать как альтернативу при выезде за границу.

— На сегодняшний день схемы по легализации денежных средств путем оборота драгметаллов не получили широкого распространения. Помимо того, что это очевидно неудобно хранить и перевозить, особенно если мы говорим о крупных суммах, золото слишком нестабильно и для краткосрочных операций несет лишь потери. В случае если золото планируют продать на территории РФ — цена продажи меньше на 10–20% от цены на покупку, — полагает Алена Гришкова.

По ее словам, если же находчивый предприниматель захочет вывезти золото за границу, нужно учесть, что максимальная стоимость имущества — €10 тыс. по воздуху и €1,5 тыс. другим транспортом. Вес ограничен 50 кг. Затем человек столкнется с тщательными проверками при ввозе драгметаллов в страну, включая заполнение документов по правилам, которые могут отличаться в каждом государстве, отметила Алена Гришкова.

Контроль за обращением золота и драгоценных металлов должен осуществляться по общим правилам, предусмотренным антиотмывочным законом, и в каждом конкретном случае банки должны проверять сделку на предмет ее подозрительности, заявила Татьяна Макаренко из фирмы «Гуричев, Малинин и партнеры».

— Банк, руководствуясь критериями риска, учитывает также такие факторы, как вид деятельности организации, приобретающей или продающей золото, период существования компании, цену сделки, участие подставных физических лиц. Кредитные организации имеют право отказывать в проведении операций клиентам, чья добросовестность вызывает сомнения, — уточнила Татьяна Макаренко.

Она добавила: для подтверждения «легальности» осуществления операций с золотом и драгметаллами банки вправе требовать раскрыть дополнительные доказательства или сведения, в том числе источник происхождения.

Наталья Ильина

Оригинал материала: “Известия”