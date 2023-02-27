 

Овчинский: Москва поддержала производителя медицинского оборудования для экспорта

27.02.2023, 11:51, Разное
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Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Окчинский заявил, что Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства предоставил заем на развитие экспорта столичного производителя медицинского оборудования.

Заем был предоставлен “Хиране+” Москвой в размере 200 миллионов рублей. Он предназначен для развития экспорта. Эти средства будут предоставлены на пять лет под 4,5% годовых. По словам Овчинского, которые приводит DIPP, средства могут быть использованы на сырье или комплектующие, которые необходимы для производства готовых к экспорту товаров. Василий Шимко (генеральный директор “Хиран+”), в свою очередь, отметил, что столичные власти оказывают серьезную поддержку компании. Кредит станет значительным вкладом в развитие и рост экспорта. Шимко заявил, что кредит будет финансироваться за счет иностранных средств, что составляет примерно 90 миллионов рублей.

Компания “Хирана+” производит и обслуживает дыхательное и наркозное оборудование, а также аппараты искусственной вентиляции легких. Она находится в особой экономической зоне “Технополис Москва” с 2020 года.


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