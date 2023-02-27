Касперский: В России утечка данных является главной проблемой для служб доставки и розничной торговли в 2022 году

Названы лидеры по утечке данных в РФ к 2022 году. Это службы доставки (34%) и розничная торговля (14%). О компании Касперского упоминает РИА Новости.

Компания “слила” около двух миллиардов записей из значительных баз данных, которые включали 48 миллионов паролей. Атаки на крупные предприятия были ответственны за большую часть потери данных. На две утечки данных судоходных компаний и одну компанию розничной торговли пришлось десять процентов всех скомпрометированных данных.

Ранее сообщалось, что российские бренды используют данные из телефонных разговоров для создания рекламы в Интернете. Такой ход убедил 41% россиян.