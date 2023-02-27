 

Касперский: В России утечка данных является главной проблемой для служб доставки и розничной торговли в 2022 году

27.02.2023, 9:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Названы лидеры по утечке данных в РФ к 2022 году. Это службы доставки (34%) и розничная торговля (14%). О компании Касперского упоминает РИА Новости.

Компания “слила” около двух миллиардов записей из значительных баз данных, которые включали 48 миллионов паролей. Атаки на крупные предприятия были ответственны за большую часть потери данных. На две утечки данных судоходных компаний и одну компанию розничной торговли пришлось десять процентов всех скомпрометированных данных.

Ранее сообщалось, что российские бренды используют данные из телефонных разговоров для создания рекламы в Интернете. Такой ход убедил 41% россиян.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.12.21 / В США Байдену предрекли политический кризис из-за лояльного отношения к России

12.11.22 / Карина Кросс и Дава отказались от своих отношений

22.01.22 / В российских школах будут бесплатно раздавать презервативы

25.12.21 / Политолог Ищенко: Силовой сценарий на Донбассе нельзя считать маловероятным

29.12.21 / Мнение: Парадокс

28.02.22 / Мнение: Ликбез по фейкам – Дедушка Геббельс плачет!

24.12.22 / Смузи со шпинатом и голодание: В чем секрет стройности принцессы Дианы, Кейт Миддлтон и Меган Маркл

19.11.22 / Корона из локонов и супергладкий хвост: пять гламурных причесок для сезона вечеринок

05.04.22 / Средства для ухода могут не помочь, а навредить: 5 ошибок, которые портят цвет лица

12.10.22 / Польский эксперт – Москва повышает градус напряжённости на границе с НАТО

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика