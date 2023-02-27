Блонд – одно из самых модных окрашиваний 2023: как подобрать трендовый цвет под свои глаза и кожу

Блонд станет одним из самых модных окрашиваний 2023 года. Этот цвет отличается красотой и нежностью. Он имеет множество оттенков, поэтому его всегда можно стилизовать под любой облик. Важно лишь правильно выбрать тон окрашивания. В статье мы расскажем, как подобрать оттенок блонда под свои глаза и кожу.

Учитывайте тон кожи

Чтобы правильно подобрать оттенок блонда, вам нужно определить свой тон кожи. Он может быть теплым, холодным или нейтральным.

Обратите внимание на цвет вен, расположенных на запястье. Если он синий или голубоватый, то у вас холодный тон кожи. Вам подойдут нежные и светлые оттенки блонда.

Если вены имеют зеленоватый цвет, то это говорит о теплом оттенке кожи. Вам следует рассмотреть золотистые и медовые тона блонда.

У многих людей вены на запястье имеют смешанный зеленовато-синий цвет. Это признак нейтрального тона кожи. Он считается самым универсальным, так как с ним сочетаются разные виды блонда.

Принимайте во внимание цвет глаз

Если у вас светлые глаза, то обратите внимание на многоцветные и мягкие оттенки блонда. Темноглазым женщинам следует выбирать более насыщенные и глубокие тона краски.

Оцените состояние своих волос

Если вы натуральная брюнетка или темная шатенка, то окрашивание в оттенки блонда связано с интенсивным воздействием на волосы. Поэтому перед процедурой вам нужно оценить состояние вашей шевелюры. Если пряди выглядят нездоровыми или ослабленными, то откажитесь от осветления.

Также важно помнить, что после процедуры вам понадобится использовать специальные шампуни и кондиционеры для окрашенных волос.

Далее мы рассмотрим наиболее распространенные виды блонда.

Ледяной блонд

Это самый холодный оттенок блонда. Он подходит женщинам с очень светлой кожей и голубыми, серыми или зелеными глазами.

Если у вас от природы темные волосы, то к ледяному блонду нужно переходить постепенно, через окрашивание в желтоватые оттенки.

Жемчужный блонд

Жемчужный блонд – элегантный холодный цвет. Он идет женщинам со светлой кожей и серыми или голубыми глазами. Этот оттенок имеет едва-заметные синеватые нотки. Он выглядит мягче, чем ледяной и серебристый блонд.

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Цвет шампанского

Цвет шампанского – один из самых трендовых оттенков блонда. Он отличается тонкими нотками розового золота. Этот цвет может использоваться в качестве переходного к другим тонам блонда.

Белый блонд

Блонд чистого белого цвета подходит женщинам с холодными оттенками кожи. Это самый светлый тон без малейшего намека на желтизну. Его очень сложно получить, поэтому окрашивание приходится проводить в несколько этапов.

Серебряный блонд

Классический серебряный блонд идеально сочетается со светлой кожей. Но женщинам со смуглым или загорелым лицом не стоит отказываться от этого цвета. Необходимо лишь выбрать более теплые оттенки серебристого блонда.

Молочный блонд

Этот цвет часто используется для добавления светлых бликов к каштановым волосам. Он хорошо смотрится на женщинах с теплыми оттенками кожи и глазами голубого, серого или светло-карего цвета.

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Золотая платина

Золотая платина сочетает в себя холодные и теплые тона. Это универсальный цвет, который подходит женщинам как со светлой, так и с темной кожей.

Желтая платина

Желтая платина является теплой разновидностью блонда. Этот цвет можно использовать как для сплошного окрашивания, так и для создания бликов на холодном фоне. Он подходит женщинам с нейтральным или теплым тоном кожи.

Заключение

Цвет блонд не теряет актуальности уже много лет. Он визуально омолаживает и смягчает черты лица. Но чтобы удачно выбрать оттенок блонда, необходимо учитывать особенности своей внешности.