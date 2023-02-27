 

Обозреватель El País призвала Запад поддержать формирование многополярного мира не на словах, а на деле

27.02.2023, 7:48, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Риторика вокруг украинского конфликта очень напоминает антагонистические рассуждения холодной войны, когда РФ называет его «духовной битвой с Западом», а Запад — борьбой между демократиями и автократиями, пишет обозреватель El País Мариам Мартинес-Баскуньян. Обозреватель призывает Запад перестать бороться с теми, кто отказывается изолировать Россию, вместо этого пересмотрев модели распределения богатств на деле, а не только на словах.


АР

Пока президент РФ Владимир Путин преподносит своему народу конфликт на Украине как «священное паломничество русского народа в его «духовной битве с Западом», сам Запад говорит о борьбе между демократиями и автократиями. Как отмечает обозреватель El País политолог Мариам Мартинес-Баскуньян, современная риторика очень напоминает холодную войну с её антагонистическими рассуждениями. 

Президент США Джо Байден выступает в качестве защитника «свободного мира», рассуждая об украинском конфликте как о войне как борьбе демократий и автократий. И подобный подход Вашингтона получает отклик среди его западных союзников, однако в то же время эта американская риторика чужда огромной части мира, которую там называют «Глобальным Югом», больше в политическом, нежели в географическом смысле.

Попытки представить конфликт как нечто, что выходит за рамки Европы, вызывает лишь «безразличие и гнев» в странах, которые ежедневно переживают собственную трагедию, игнорируемую остальным миром. С самого начала российской спецоперации на Украине упреки в «неприсоединении» к Западу в адрес африканских стран вызывали лишь насмешки, даже несмотря на то что эти страны испытывают на себе разрушительные последствия продовольственного кризиса, вызванного конфликтом и антироссийскими санкциями.

По мнению Мартинес-Баскуньян, украинский конфликт стал для Запада «унизительным опытом»: там вдруг обнаружили растущую международную значимость тех, на кого раньше редко обращали внимание. На «самодовольное» единство стран Запада автор статьи предлагает посмотреть с другой стороны — как на их «одиночество в мире», где далеко не все готовы поддержать изоляцию России.

Внезапно голоса тех, кого раньше не стремились услышать, стали иметь значение в ООН. И требуют эти голоса справедливости и соблюдения их интересов. Бразилия предлагает формат урегулирования конфликта на Украине; Турция поддерживает открытый канал связи с Россией и отказывается вводить против неё санкции; Китай укрепляет взаимоотношения с Россией и предлагает собственный мирный план.

При этом обозреватель El País убеждена, что Запад ошибается, когда борется с подобными инициативами, оставаясь «непоколебимо приверженным своему героическому повествованию о борьбе свободного мира с осью зла». По мнению Мартинес-Баскуньян, вместо этого западным странам следует пересмотреть своё место в глобальном геополитическом порядке и изменить модели распределения богатств на деле, а не только на словах. Она полагает, что, вероятно, пришло время работать над созданием по-настоящему многостороннего международного порядка, основанного на правилах.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.01.23 / Юсиф

18.01.23 / Мнение: Талант продюсера

20.12.21 / По иску Деда Мороза Санта Клауса признали иностранным агентом

19.07.22 / “Очень сильная женщина”: друзья оплакивают сгоревшую от страшной болезни звезду “Сватов”

12.10.20 / Принц Гарри и Меган Маркл провели виртуальную встречу с правозащитницей Малалой Юсуфзай

27.03.22 / Мнение: Видео из Славутича. Как они не боятся??

12.07.20 / Как в России блокируют счета по политическим делам, и как люди с этим живут

23.11.20 / Atlantic Council: Миллиарды, украденные в России “бандой” Путина, угроза для нацбезопасности США

15.10.22 / Великобритания поставит Украине ракеты для американских систем ПВО

09.05.21 / В Польше в День Победы снесли памятник освобождавшему ее маршалу Тухачевскому

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика