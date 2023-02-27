Священник рассказал, что видел дискообразный НЛО

60-летний британский христианский священник Ричард Коулс в интервью радиостанции Би-би-си рассказал, что видел НЛО и что он убежден в том, что это было реальным.

“В 1977 году я и моя подруга Кэнди увидели летающую тарелку недалеко от Давентри. Я клянусь, мы выглянули в окно и мы оба это видели.

Это было ночью, и мы увидели летающую тарелку, летящую – абсолютно реальную летающую тарелку. И я подумал: “Черт возьми!”

А потом она пропала, и я подумал:”Неужели я действительно это видел?”. И у нас с Кэнди был об этом разговор. А потом, спустя годы, я понял, что летающая тарелка, которую я видел, была похожа на летающую тарелку из сериала “Космос: 1999”.

Так что я думаю, что бы я ни видел, мой разум воспринял это как нечто знакомое – как летающую тарелку из “Космос: 1999”.

До того, как стать священником, Ричард Коулс пеп в поп-группе The Communards и был довольно популярен.

“Интересно, что я заметил, когда я встречался с людьми, которые говорили, что их преследуют пришельцы, то, что они описывают, похоже на то, что они видели в фильмах. Может быть, это идет как система отсчета”, – говорит Коулс.