Действительно, раздвигаются – Личное мнение

Анастасия Волочкова, которая делает для своих подписчиков всё, внезапно объявила, что у неё раздвигаются ноги:

«Не переживайте. У меня все прекрасно. Шпагат на месте. Ноги раздвигаются на полный размах при различных обстоятельствах, чего желаю многим».



Фото: Соцсети

Поклонники сначала порадовались успехам шпагатобалерины, а потом задумались: что это за различные обстоятельства-то такие?

Нет, когда на сцене ты прыгаешь в шпагат, это понятно, что для искусства стараешься. Когда в бане демонстрируешь полный размах над бочкой с паром, тоже ясно зачем — прогревание связок перед выступлением.

Какие-такие ещё различные обстоятельства могут быть?

«Кому неймется, завидуйте молча и кусайте локти», — сообщает дополнительно Волочкова.

Что за обстоятельства у неё на диване случились, можно только догадываться. И завидовать. И локти кусать, кому позволяет растяжка. Может быть, это домашняя репетиция такая для постановки танца лебедей?

При этом, прошу обратить внимание, лицо 46-летней Насти выражает восторг, несмотря на усилие связок. Небось, завидуете?

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