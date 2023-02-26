 

“Они с Анастасией похожи”: Рассекречена любовь бросившего больную раком Заворотнюк Чернышева

26.02.2023, 22:20, Разное
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Уже который год звезда “Моей прекрасной няни” продолжает бороться со страшным недугом – онкологией. Рядом с ней все это время находится муж Петр Чернышев. Однако фигурист время от времени бросает больную Анастасию Заворотнюк, ведь ему приходится быть в разъездах из-за работы.

Страшно подумать, что на некогда счастливых звездных супругов, вот-вот ставших родителями, упало такое тяжелое испытание. А ведь, если верить цифровому психологу Ольге Нарматовой, Петр Чернышев действительно души не чает в своей благоверной. В разговоре с “Дни.ру” она рассказала, опираясь на дату рождения артиста, что звезда “Моей прекрасной няни” идеально ему подходит, потому что разделяет его взгляды на те или иные вещи.

“В ощущении счастья они с Анастасией похожи, видимо так все и было в их семье до болезни актрисы. Жизнь била “ключом”. Также у них идут совпадения по восприятию этого мира”, – пояснила собеседница.

Ольга Нарматова взглянула в будущее супруга актрисы и рассекретила любовь и удачу, которые ждут его в ближайшее время, ведь для него начался “личный год 6″. Но хорошее произойдет при одном условии – если Петр Чернышев будет ” в плюсе” – с позитивным настроем.

Если же он будет “в минусе”, страданий в отношениях, которые могут привести к обострению хронических заболеваний, не избежать. Цифровой психолог также добавила, что фигуристу от рождения важны результаты в работе и материальная составляющая. Так что, его отъезды от больной Анастасии Заворотнюк могут помочь находиться “в плюсе” и получить хорошее от своего года.


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