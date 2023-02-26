Пиратская версия Hogwarts Legacy Hack Empress быстрее лицензионной

YouTube-канал KyoKat PC Gameplay Benchmark сравнил пиратскую и официальную версии игры Hogwarts Legacy. Выяснилось, что хак Empress намного стабильнее.

В тестах пиратская версия Hogwarts Legacy работала на частоте 15-20 FPS. В пиратской версии Hogwarts Legacy установлено специальное антипиратское программное обеспечение Denuvo. Это негативно сказывается на производительности игры. Видеоролик был опубликован вскоре после размещения. Однако вскоре автор исправил допущенную им ошибку в комментариях. Официальная версия Hogwarts Legacy стала немного стабильнее после того, как энтузиаст удалил Stem Overlay. Это часть интерфейса Steam, которая появляется поверх большинства игр, запущенных в Steam. Разница в производительности между пиратской и лицензионной версиями заметна – около 5-10 FPS у модифицированной.