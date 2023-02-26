 

Пиратская версия Hogwarts Legacy Hack Empress быстрее лицензионной

26.02.2023, 19:11, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

YouTube-канал KyoKat PC Gameplay Benchmark сравнил пиратскую и официальную версии игры Hogwarts Legacy. Выяснилось, что хак Empress намного стабильнее.

В тестах пиратская версия Hogwarts Legacy работала на частоте 15-20 FPS. В пиратской версии Hogwarts Legacy установлено специальное антипиратское программное обеспечение Denuvo. Это негативно сказывается на производительности игры. Видеоролик был опубликован вскоре после размещения. Однако вскоре автор исправил допущенную им ошибку в комментариях. Официальная версия Hogwarts Legacy стала немного стабильнее после того, как энтузиаст удалил Stem Overlay. Это часть интерфейса Steam, которая появляется поверх большинства игр, запущенных в Steam. Разница в производительности между пиратской и лицензионной версиями заметна – около 5-10 FPS у модифицированной.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.10.20 / Эстонские эксперты обнаружили несколько пробоин в корпусе затонувшего в 1994 году парома «Эстония»

02.09.22 / Собянин приказал продать с молотка суперкары, эвакуированные в ходе недавнего рейда

09.04.21 / Увидев страшный сон о скрытой двери и трупах, женщина наяву обнаружила эту дверь за зеркалом

18.10.22 / Такер Карлсон – Байден не замечает проблем в экономике США — его беспокоит только Украина

07.02.22 / Леонид Агутин похвастался творческим талантом дочери Елизаветы

22.08.22 / Сотрудники ФСБ “вычислили” убийц (среди них 12-леьняя девочка) дочери-пропагандистки философа Дугина

21.02.23 / Регионы с энтузиазмом вливаются в госпрограмму по созданию «естественных» лежачих полицейских

11.12.22 / Высокий лоб – не проблема, если правильно подобрана прическа: какие варианты идеальны для такого типа лица

04.06.22 / Экзорцисты заявили, что одержимых слишком много, а помощи от церкви мало

02.11.22 / Из-за вспышки птичьего гриппа британцам грозит дефицит рождественских индеек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика