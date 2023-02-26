Bloomberg – страны G20 не смогли согласовать итоговое коммюнике из-за западной трактовки конфликта на Украине

Россия и Китай не согласились с двумя пунктами финального документа по итогам встречи «Большой двадцатки» в силу разногласий с другими странами по вопросу украинского кризиса, пишет Bloomberg. Участники также не пришли к полному консенсусу по темам реструктуризации долгов и кредитования развивающихся государств, однако сошлись во мнении о рисках, которые несёт глобальная инфляция, отмечает автор статьи.



AP

«Здесь мы видим сдвиг в отношении Китая, что очень прискорбно», — заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер, жалуясь журналистам на стратегического партнёра России, представители которого считают, что обсуждения должны затрагивать лишь «технические вопросы международной финансовой архитектуры». Из-за тупиковой ситуации в вопросе формулировок, касающихся происходящих на Украине событий, «Большая двадцатка» не приняла традиционное коммюнике по итогам встречи в индийском Бангалоре, пишет Bloomberg.

В отношении большей части других положений документа, в том числе оценок неясных перспектив мировой экономики, страны нашли консенсус. Все согласились с тем, что, несмотря на относительные улучшения, произошедшие с момента последней встречи на индонезийском Бали, значительные негативные риски, включая повышенную инфляцию, по-прежнему сохраняются. Мнения участников тем не менее разошлись в вопросах реструктуризации долга и обязательств кредиторов.

Эти темы важны для стран Глобального Юга и были отдельно подчёркнуты Индией, поскольку сейчас она играет роль голоса всех развивающихся государств. Глава МВФ Кристалина Георгиева призвала подписать меморандум о взаимопонимании по Замбии — первой африканской стране, объявившей дефолт. Она также отметила конструктивный характер участия китайской стороны, которая, будучи крупным кредитором, обязана играть центральную роль в переговорах.

«Мы приветствуем завершение работы по урегулированию задолженности Чада и призываем к скорейшему завершению работы по урегулированию задолженности Замбии и Эфиопии», — сообщается в итоговом резюме председательствующей стороны. Участники также надеялись на ускоренное формирование официального комитета кредиторов для Ганы и призвали к быстрому урегулированию долговой ситуации Шри-Ланки. Представители стран выделили борьбу с инфляцией в качестве главного приоритета в мировой экономической повестке и отметили важность возвращения к ценовой стабильности, пишет Bloomberg.