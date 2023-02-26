Insider раскрыл детали дизайна флагманской модели iPhone 15 Pro Max

Ice Universe, авторитетный инсайдер, опубликовал подробные рендеры iPhone 15 Pro Max на основе просочившегося файла CAD.Эти изображения показывают, что iPhone 15 Pro Max меньше своего предшественника. Он будет иметь меньшую высоту и большую ширину.

Новинка также будет на 0,4% толще своего предшественника, iPhone 14 Pro Max.iPhone 15 Pro Max будет иметь меньший блок камеры, на 0,59 мм меньше, чем у iPhone 14 Pro Max. На рендерах также видно, что край смартфона будет изогнут. Это обеспечит более естественный хват. Примечательно, что на этих рендерах нет кнопки регулировки громкости или питания. Как уже говорилось ранее, возможно, iPhone 15 Pro получит сенсорные кнопки с таптическим двигателем по аналогии с домашними кнопками iPhone 7 и 8.В сентябре 2023 года линейка смартфонов iPhone 15 поступит в продажу.